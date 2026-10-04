Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο

Πολλά νοικοκυριά συνηθίζουν να τοποθετούν ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο αμέσως μετά το μαγείρεμα, είτε για να τακτοποιήσουν γρήγορα την κουζίνα είτε από φόβο μήπως το φαγητό μείνει για ώρα εκτός ψύξης. Ωστόσο, οι ίδιοι οι κατασκευαστές ψυγείων προειδοποιούν για αυτή την πρακτική, επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει τόσο στη συσκευή όσο και στην ασφάλεια των τροφίμων.

Επιπτώσεις στη θερμοκρασία των τροφίμων

Η LG αναφέρει ότι τα ζεστά φαγητά πρέπει να έχουν κρυώσει πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής, επηρεάζοντας τα τρόφιμα που βρίσκονται ήδη στα κοντινά ράφια.

Αντίστοιχα, η Samsung επισημαίνει ότι η απευθείας τοποθέτηση ζεστού φαγητού μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του θαλάμου συνολικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συντήρηση και τη διάρκεια διατήρησης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται δίπλα του.

Ο κίνδυνος της υγρασίας και του σχηματισμού πάγου

Ένα ζεστό φαγητό απελευθερώνει υδρατμούς μέσα σε έναν κλειστό και ψυχρό χώρο, όπως είναι το ψυγείο. Αυτή η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής, δημιουργώντας περισσότερη υγρασία.

Η LG τονίζει ειδικά ότι η εισαγωγή ανεπαρκώς κρυωμένων τροφίμων μπορεί να δημιουργήσει υδρατμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μετατρέπονται σε πάγο στις εσωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αυξημένη υγρασία μπορεί να συμβάλει στον σχηματισμό πάγου.

Η επιβάρυνση της λειτουργίας του ψυγείου

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή τη χαμηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Όταν όμως τοποθετείται μέσα ένα καυτό σκεύος, η συσκευή καλείται να απομακρύνει επιπλέον θερμότητα, κάτι που αυξάνει το έργο της.

Η LG επισημαίνει ότι η τοποθέτηση ζεστού φαγητού μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και να επηρεάσει τα τρόφιμα που βρίσκονται κοντά του. Παράλληλα, αυξάνεται το έργο που πρέπει να κάνει η συσκευή για να επανέλθει στις επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας.

Σημασία της σταθερής θερμοκρασίας

Η Bosch συστήνει να αφήνουμε τα ζεστά φαγητά και ροφήματα να κρυώσουν πριν μπουν στη συσκευή. Η σταθερότητα της θερμοκρασίας είναι βασικό κομμάτι της σωστής συντήρησης των τροφίμων.

Δεν πρόκειται, επομένως, για έναν κανόνα που αφορά μόνο την κατανάλωση ενέργειας, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ψυγείου και της ασφαλούς διατήρησης όλων των τροφίμων που περιέχει.

Με πληροφορίες από: newsit.gr