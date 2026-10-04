Μελέτη συνδέει τις γάτες και ένα παράσιτο με την ευτυχία των χωρών

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, αναδεικνύει μια απρόσμενη σύνδεση μεταξύ των κατοικίδιων γατών, ενός συγκεκριμένου παρασίτου και των επιπέδων ευτυχίας σε διάφορες χώρες. Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα από 93 χώρες, διαπίστωσε ότι οι περιοχές με μεγαλύτερη πυκνότητα γατών ως κατοικίδια έτειναν να έχουν υψηλότερους δείκτες εθνικής ευτυχίας. Ωστόσο, η εικόνα περιπλέκεται από την παρουσία του παρασίτου Toxoplasma gondii, η μεγαλύτερη επικράτηση του οποίου συσχετίστηκε με χαμηλότερες βαθμολογίες ευτυχίας.

Οι παράγοντες της ευτυχίας και ο ρόλος των κατοικίδιων

Παραδοσιακά, η ευημερία ενός έθνους συνδέεται στενά με παράγοντες όπως το εισόδημα των νοικοκυριών, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Αυτοί οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες αποτελούν συνήθως τη βάση για την κατανόηση και την αξιολόγηση των επιπέδων ευτυχίας ενός πληθυσμού.

Ωστόσο, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η πραγματικότητα της εθνικής ευτυχίας μπορεί να είναι πιο σύνθετη από ό,τι πιστεύαμε. Οι ερευνητές προτείνουν ότι για να κατανοήσουμε πλήρως την ευτυχία, ίσως χρειάζεται να εξετάσουμε και άλλες πτυχές, πέρα από τους καθιερωμένους δείκτες. Αυτό περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, της υγείας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Η σύνδεση μεταξύ γατών και ευτυχίας

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι επιστήμονες διερεύνησαν κατά πόσο βιολογικοί και οικολογικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν την ευτυχία. Συγκεντρώνοντας στοιχεία από 93 χώρες, παρατήρησαν ένα απροσδόκητο μοτίβο: οι χώρες με υψηλότερη πυκνότητα οικιακών γατών έτειναν να παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες εθνικής ευτυχίας.

Αυτό το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που έχουν συνδέσει την κατοχή κατοικίδιων ζώων με την ανθρώπινη ευημερία. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη τους εντοπίζει συσχετίσεις και δεν μπορεί να αποδείξει άμεσα ότι οι ίδιες οι γάτες είναι η αιτία της ευτυχίας των πληθυσμών. Η σύνδεση αυτή υποδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα, αλλά απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Ο ρόλος του παρασίτου Toxoplasma gondii

Η εικόνα γίνεται πιο περίπλοκη με την εξέταση του παρασίτου Toxoplasma gondii. Το παράσιτο αυτό συνδέεται έντονα με τις γάτες, καθώς τα αιλουροειδή αποτελούν σημαντικό μέρος του κύκλου ζωής του και μπορούν να το μεταδώσουν στους ανθρώπους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη επικράτηση του παρασίτου συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα εθνικής ευτυχίας.

Αυτή η παρατήρηση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ευημερία. Ενώ οι γάτες φαίνεται να συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, η παρουσία του συγκεκριμένου παρασίτου που σχετίζεται με αυτές, δείχνει την αντίθετη τάση.

Μεθοδολογία της έρευνας

Τη νέα μελέτη πραγματοποίησαν ο Javier I. Borráz-León από τη Γραμματεία Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Μεξικού και οι συνεργάτες του. Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε και ανέλυσε δεδομένα από 93 χώρες, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών.

Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη περιλάμβαναν το εισόδημα, τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάθε χώρας. Παράλληλα, διερευνήθηκε η πυκνότητα των οικιακών γατών και η παρουσία του παρασίτου Toxoplasma gondii, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν συσχετίσεις με τους δείκτες εθνικής ευτυχίας.

Με πληροφορίες από: ygeiamou.gr