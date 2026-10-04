Η Gen Z αλλάζει τις συνήθειες: Η άνοδος των ποτών χωρίς αλκοόλ

Η νέα γενιά, η Gen Z, φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το αλκοόλ, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή κατανάλωση και στρεφόμενη προς ποτά με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα. Η τάση αυτή, γνωστή ως «No/Low μόδα», κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τους νέους να επιλέγουν μπύρες 0%, mocktails και άλλα ποτά χωρίς αλκοόλ.

Μείωση της κατανάλωσης και στροφή σε νέες επιλογές

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την αλλαγή στις συνήθειες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των καταναλωτών ηλικίας 18-34 ετών που δηλώνουν ότι πίνουν αλκοόλ έχει μειωθεί σημαντικά. Από 72% την περίοδο 2001-2003, υποχώρησε στο 59% το 2023 και αναμένεται να φτάσει το 50% το 2025, σύμφωνα με έρευνα της Gallup.

Η ίδια έρευνα καταγράφει επίσης ότι ο μέσος αριθμός ποτών που καταναλώθηκαν σε μία εβδομάδα έφτασε τα 2,8 το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1996. Επιπλέον, μόλις το 24% των Αμερικανών που πίνουν δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα από τη διεξαγωγή της έρευνας.

Παγκόσμια ανάπτυξη της αγοράς No/Low

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και στην ενεργή στροφή σε ποτά με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Σύμφωνα με την εταιρεία IWSR, το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13% στις πωλήσεις τέτοιων προϊόντων στις 10 μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική και την Ισπανία.

Η μελέτη της IWSR αναφέρει ότι 61 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι άρχισαν να καταναλώνουν προϊόντα χωρίς αλκοόλ μεταξύ 2022 και 2024 στις συγκεκριμένες αγορές, ενώ 38 εκατομμύρια στράφηκαν σε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα. Η Σούζι Γκόλντσπινκ, Senior Insights Manager – RTDs and No/Low Alcohol, εκτιμά ότι η αγορά των ποτών χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη λόγω της μείωσης της κατανάλωσης στον γενικό πληθυσμό, και κυρίως στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή και οι νέες επιλογές

Οι λόγοι που οδηγούν τους νεότερους σε αυτή την αλλαγή στις συνήθειες περιλαμβάνουν την υγεία, το κόστος, την οδήγηση, αλλά και έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης. Ο δρ. Μπράιαν Π. Λι, ηπατολόγος και ειδικός στις μεταμοσχεύσεις ήπατος στο Keck Medicine του USC στο Λος Άντζελες, αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ έχουν αρχίσει να περιορίζονται, με τη νέα γενιά να πρωτοστατεί σε αυτή την τάση.

Μεταξύ των ποτών χωρίς αλκοόλ που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση συγκαταλέγονται οι μπύρες 0% και τα mocktail, δηλαδή τα cocktail χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν επίσης ροφήματα χωρίς αλκοόλ που έχουν ως βάση τα πιο γνωστά ποτά, όπως το ουίσκι, το τζιν και το ρούμι.

Με πληροφορίες από: skai.gr