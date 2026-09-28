Η νέα τάση στην κουζίνα λέει «όχι» στα ντουλάπια τοίχου – Τι μπαίνει στη θέση τους;

Οι κουζίνες αλλάζουν πρόσωπο, καθώς μια νέα τάση στη διακόσμηση φέρνει την σταδιακή εξαφάνιση των ντουλαπιών τοίχου. Αυτή η εξέλιξη στοχεύει σε μια πιο ελαφριά και μοντέρνα αισθητική, απομακρύνοντας τις παραδοσιακές λύσεις αποθήκευσης που κυριαρχούσαν για χρόνια.

Η στροφή προς τις ανοιχτές διατάξεις

Τα ντουλάπια τοίχου, τα οποία θεωρούνταν απαραίτητα για την εξοικονόμηση χώρου και τη μεγιστοποίηση της αποθήκευσης, χάνουν πλέον τη θέση τους στις σύγχρονες κουζίνες. Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola, όλο και περισσότεροι σχεδιαστές εσωτερικών χώρων επιλέγουν πιο ανοιχτές διατάξεις. Αυτές οι επιλογές φωτίζουν οπτικά το δωμάτιο και δημιουργούν μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα, ειδικά στις κουζίνες ανοιχτής διαρρύθμισης.

Η τάση αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κύριες τάσεις διακόσμησης το φθινόπωρο. Τα ανοιχτά ράφια είναι πλέον η τελευταία λέξη, προσφέροντας ως αποτέλεσμα μια κουζίνα που φαίνεται αμέσως φωτεινότερη, με λιγότερο «φορτωμένους» τοίχους και περισσότερο φως να ρέει ελεύθερα στον χώρο.

Νέος τρόπος ζωής και πρακτικότητα

Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Olga Roig εξηγεί ότι αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει έναν νέο τρόπο ζωής στην κουζίνα. Παρόλο που τα ντουλάπια τοίχου παραμένουν πρακτικά, μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν μια αίσθηση ακαταστασίας όταν καλύπτουν έναν ολόκληρο τοίχο. Αντίθετα, ένα ράφι συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο αρμονικής οπτικής συνέχειας με το υπόλοιπο σπίτι.

Το να αποχαιρετήσει κανείς τα ντουλάπια τοίχου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εγκαταλείπει την κλειστή αποθήκευση. Η Olga Roig επισημαίνει ότι τα ράφια δεν εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τα ντουλάπια τοίχου. Επιτρέπουν να διατηρούνται ορισμένα αντικείμενα σε κοντινή απόσταση, αλλά προσφέρουν λιγότερο χώρο και δεν προστατεύουν τα πιάτα ή τα τρόφιμα τόσο αποτελεσματικά από τη σκόνη και τις διαρροές.

Η ισορροπία μεταξύ ανοιχτής και κλειστής αποθήκευσης

Η βασική ιδέα είναι να βρεθεί μια ισορροπία στον σχεδιασμό της κουζίνας. Συνιστάται να τοποθετούνται στα ράφια καθημερινά αντικείμενα, όμορφα πιάτα ή μερικά διακοσμητικά στοιχεία. Αντιθέτως, οτιδήποτε συσσωρεύει εύκολα βρωμιά είναι πιο κατάλληλο για κλειστή αποθήκευση, όπως τα παραδοσιακά ντουλάπια.

Σε μια καλοσχεδιασμένη κουζίνα, τα ράφια δεν αποτελούν απλώς έναν συμβιβασμό, αλλά μια συνειδητή επιλογή σχεδιασμού που ενισχύει την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Νέες λύσεις φωτισμού

Παράλληλα με την εξαφάνιση των ντουλαπιών τοίχου, οι παραδοσιακές λωρίδες φωτισμού που τοποθετούνταν κάτω από αυτά επίσης παύουν να χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις για τον φωτισμό της κουζίνας.

Ρυθμιζόμενα επιτοίχια φωτιστικά, λωρίδες LED κάτω από τα ράφια ή επιτοίχια σποτ προσφέρουν τη δυνατότητα διατήρησης ενός απαλού και ευχάριστου φωτισμού, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στυλ και μοντέρνα αισθητική στον χώρο της κουζίνας.

Με πληροφορίες από: harpersbazaar.gr