Η καλοσύνη ως δρόμος για την ευτυχία: Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Η διάθεση και η ευεξία των ανθρώπων μπορούν να ενισχυθούν με απλούς και οικονομικούς τρόπους, κάτι που επιβεβαιώνεται επιστημονικά. Παρόλο που οι πολυτελείς εμπειρίες, όπως τα μασάζ, τα ακριβά εστιατόρια και τα ταξίδια, είναι ευχάριστες, η πραγματική χαρά συχνά πηγάζει από πολύ πιο καθημερινές πρακτικές.

Η ευτυχία δεν αγοράζεται

Συχνά αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει χαρά και να κάνει μια μέρα «καλή», ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Οι απαντήσεις, τόσο από προσωπικές συζητήσεις όσο και από επιστημονικές ενδείξεις, συγκλίνουν στο ότι μια καλή μέρα δεν χρειάζεται να κοστίζει. Δεν απαιτεί κάποιο απίστευτα ξεχωριστό συμβάν και σίγουρα δεν βασίζεται στην τύχη.

Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα ευρήματα. Μια ανάλυση 145 μελετών από 28 χώρες έδειξε ότι το αίσθημα χαράς ή ευημερίας, το οποίο οι περισσότεροι αναζητούν στην καθημερινότητά τους, δεν συνδέεται αποκλειστικά με την οικονομική κατάσταση, όπως συχνά υποθέτουμε. Αντίθετα, προκύπτει από ορισμένες απλές, καθημερινές συνήθειες και από τον τρόπο σκέψης που έχουμε για τη ζωή μας.

Η δύναμη της καλοσύνης

Αυτή την άποψη υποστηρίζει και ο Robin Sharma στο βιβλίο του «Ο Πλούτος που δεν Αγοράζεται με Χρήμα», αναφέροντας ότι τίποτα δεν προσφέρει τόση προσωπική ολοκλήρωση και γαλήνη όσο το να προσφέρεις στους άλλους, με σκοπό να βελτιώσεις τη ζωή τους. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από μια σειρά μελετών, όπως αυτή του 2018, στην οποία συμμετείχαν 683 άτομα από 29 χώρες.

Η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε μονολεκτικά στην «Καλοσύνη» ως παράγοντα ευτυχίας. Οι εθελοντές κλήθηκαν να πραγματοποιούν πράξεις καλοσύνης καθημερινά για επτά ημέρες. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: η καλοσύνη αύξησε το αίσθημα χαράς τους σε όλες τις περιπτώσεις.

Μικρές πράξεις, μεγάλα αποτελέσματα

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο των ευρημάτων ήταν ότι δεν είχε σημασία προς ποιον κατευθυνόταν η πράξη καλοσύνης – είτε σε έναν στενό φίλο, είτε σε έναν άγνωστο, είτε στον ίδιο τον εαυτό. Επίσης, δεν έπαιζε ρόλο αν η πράξη εκτελούνταν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή αν απλώς γίνονταν μάρτυρες μιας τέτοιας στιγμής. Όλες οι περιπτώσεις είχαν εξίσου θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία τους.

Επιπλέον, ο αριθμός των πράξεων καλοσύνης παρουσίαζε θετική συσχέτιση με τα επίπεδα ευτυχίας. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ήταν οι πράξεις καλοσύνης, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η χαρά που ένιωθαν οι συμμετέχοντες. Δεν απαιτείται κάποια μεγαλειώδης κίνηση για να νιώσει κανείς περισσότερη χαρά. Ένα μήνυμα σε κάποιον με τον οποίο δεν έχεις μιλήσει καιρό, το κράτημα της πόρτας για να περάσει ένας συνάδελφος ή μια καλή κριτική σε ένα νέο τοπικό κατάστημα είναι μικρές καθημερινές κινήσεις που φέρνουν χαρά όχι μόνο σε αυτόν που τις δέχεται, αλλά και σε αυτόν που τις προσφέρει.

Με πληροφορίες από: ow.gr