Πώς να επιδιορθώσετε μια τουαλέτα που τρέχει συνεχώς χωρίς υδραυλικό

Μια τουαλέτα που τρέχει ασταμάτητα δεν είναι απλώς ένας ενοχλητικός θόρυβος που σας ξυπνάει τα ξημερώματα. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας σπατάλης νερού, που μπορεί να φτάσει τα εκατοντάδες λίτρα την ημέρα, εκτοξεύοντας τον λογαριασμό σας στα ύψη. Ευτυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιδιόρθωση είναι απλή, οικονομική και μπορεί να γίνει από εσάς τους ίδιους, χωρίς να χρειαστεί να καλέσετε υδραυλικό. Το κλειδί είναι να εντοπίσετε σωστά την αιτία του προβλήματος.

Γιατί η τουαλέτα σας τρέχει ασταμάτητα; Οι βασικοί ένοχοι

Σχεδόν πάντα, όταν μια τουαλέτα τρέχει συνεχώς, ο ένοχος είναι ένα από δύο εξαρτήματα: είτε η βαλβίδα πλήρωσης (γνωστή και ως φλοτέρ) που βρίσκεται στο πλάι του καζανακιού, είτε η φλάτζα (στεγανοποιητικό) της βαλβίδας εκροής που βρίσκεται στον πάτο του. Και τα δύο αυτά μέρη είναι σχετικά φθηνά στην αγορά και η αντικατάστασή τους απαιτεί περίπου είκοσι λεπτά και ελάχιστα εργαλεία, όπως ένα κατσαβίδι και ένα γαλλικό κλειδί. Το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας δεν είναι η ίδια η επισκευή, αλλά η σωστή διάγνωση του προβλήματος πριν αρχίσετε να ξεβιδώνετε.

Η σωστή αναγνώριση του προβλήματος θα σας γλιτώσει από περιττό κόπο και έξοδα, καθώς θα αγοράσετε μόνο το εξάρτημα που πραγματικά χρειάζεστε. Ας δούμε πώς μπορείτε να εντοπίσετε ποιο από τα δύο εξαρτήματα ευθύνεται για τη διαρροή, ξεκινώντας από την πιο απλή μέθοδο: την ακρόαση.

Ακούστε προσεκτικά: Ο ήχος αποκαλύπτει το πρόβλημα

Πριν καν αγγίξετε οτιδήποτε, σταθείτε δίπλα στην τουαλέτα και ακούστε προσεκτικά για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν δύο διακριτοί ήχοι που υποδεικνύουν διαφορετικά προβλήματα και, κατά συνέπεια, διαφορετικά εξαρτήματα που χρήζουν επιδιόρθωσης.

Αν ακούτε έναν αργό, συνεχόμενο συριγμό που φαίνεται να προέρχεται από την πλευρά του τοίχου, πίσω από το καζανάκι, αυτό είναι συνήθως σημάδι ότι η βαλβίδα πλήρωσης δεν κλείνει εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι το νερό εισέρχεται αδιάκοπα στο καζανάκι, επειδή ο πλωτήρας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διακοπή της εισροής, δεν ανεβαίνει αρκετά ψηλά για να κλείσει πλήρως την παροχή. Συχνά, σε αυτή την περίπτωση, θα παρατηρήσετε μια λεπτή ροή νερού να στάζει μέσα στον σωλήνα υπερχείλισης του καζανάκι, καθώς αυτό γεμίζει συνεχώς.

Από την άλλη πλευρά, αν ακούτε ένα στάξιμο ή γουργούρισμα μέσα στη λεκάνη, χωρίς να υπάρχει εμφανής αναπλήρωση νερού στο καζανάκι, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη φλάτζα της βαλβίδας εκροής, στον πάτο του καζανακιού. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό διαρρέει από το καζανάκι προς τη λεκάνη, με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού στο καζανάκι να πέφτει. Όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, η βαλβίδα πλήρωσης ενεργοποιείται αυτόματα για να αναπληρώσει το νερό, δημιουργώντας αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο που μοιάζει με «φάντασμα» τραβήγματος του καζανακιού, ειδικά τις πρωινές ώρες.

Οπτικός έλεγχος με χρώμα τροφίμων: Η δοκιμή της διαρροής

Αν οι ήχοι δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι για να κάνετε μια ασφαλή διάγνωση ή αν θέλετε απλώς να επιβεβαιώσετε την υποψία σας, υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική οπτική δοκιμή που μπορείτε να κάνετε. Αρχικά, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το καπάκι από το καζανάκι. Τα περισσότερα κεραμικά καπάκια είναι βαριά και δεν είναι στερεωμένα, οπότε απλά σηκώστε τα ευθεία προς τα πάνω.

Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε το καπάκι προσεκτικά σε μια διπλωμένη πετσέτα στο πάτωμα και όχι να το ακουμπήσετε στην άκρη της λεκάνης ή του καζανακιού, καθώς είναι εύκολο να σπάσει. Μόλις αφαιρέσετε το καπάκι, ρίξτε μερικές σταγόνες χρώμα τροφίμων (οποιοδήποτε χρώμα) μέσα στο νερό του καζανακιού. Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα έχει διαλυθεί στο νερό.

Μην τραβήξετε το καζανάκι. Αφήστε το χρώμα να δράσει για περίπου δέκα λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, ελέγξτε τη λεκάνη της τουαλέτας. Αν δείτε χρωματισμένο νερό μέσα στη λεκάνη, αυτό σημαίνει ότι η φλάτζα της βαλβίδας εκροής διαρρέει και χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτή η φλάτζα είναι συνήθως ένα μαύρο λαστιχένιο δαχτυλίδι που εφαρμόζει στον πάτο της βαλβίδας εκροής, ή σε παλαιότερους τύπους, μπορεί να είναι ολόκληρο το πτερύγιο (φλάπερ) που κλείνει την έξοδο του νερού.

Κοινές αιτίες διαρροής στη βαλβίδα εκροής και γρήγορες λύσεις

Αφού έχετε επιβεβαιώσει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στη φλάτζα της βαλβίδας εκροής, υπάρχουν μερικές κοινές αιτίες που πρέπει να ελέγξετε πριν προχωρήσετε σε αντικατάσταση. Πρώτα και κύρια, ελέγξτε αν κάποια αλυσίδα ή ένα συρματάκι έχει πιαστεί κάτω από τη φλάτζα, εμποδίζοντάς την να σφραγίσει σωστά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που διορθώνεται κυριολεκτικά σε δύο δευτερόλεπτα και συχνά είναι η αιτία που έχει οδηγήσει πολλούς να σπαταλήσουν χρόνο και χρήμα σε άσκοπες επισκευές.

Αν δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, τότε οι άλλες συχνές αιτίες είναι η συσσώρευση αλάτων στη φλάτζα, η οποία εμποδίζει την τέλεια στεγανοποίηση, ή η σκλήρυνση του λάστιχου της φλάτζας λόγω παλαιότητας. Το λάστιχο έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, συνήθως 5 έως 7 χρόνια, μετά την οποία χάνει την ελαστικότητά του και δεν μπορεί πλέον να σφραγίσει αποτελεσματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντικατάσταση της φλάτζας είναι η μόνη λύση.

Πώς να προχωρήσετε: Αντικατάσταση των εξαρτημάτων

Μόλις εντοπίσετε ποιο εξάρτημα έχει χαλάσει – είτε η βαλβίδα πλήρωσης είτε η φλάτζα της βαλβίδας εκροής – το επόμενο βήμα είναι η αντικατάσταση. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία, είναι απαραίτητο να κλείσετε την παροχή νερού στην τουαλέτα. Συνήθως, υπάρχει μια μικρή βαλβίδα κάτω από το καζανάκι ή κοντά στον τοίχο που ελέγχει την παροχή.

Αφού κλείσετε την παροχή, τραβήξτε το καζανάκι για να αδειάσει τελείως από το νερό. Στη συνέχεια, μπορείτε να προμηθευτείτε το κατάλληλο ανταλλακτικό από ένα κατάστημα ειδών υγιεινής ή υδραυλικών. Φροντίστε να πάρετε μαζί σας το παλιό εξάρτημα ως δείγμα, για να βεβαιωθείτε ότι θα αγοράσετε το σωστό. Η διαδικασία αντικατάστασης είναι συνήθως απλή και περιλαμβάνει την αποσύνδεση του παλιού μέρους και την τοποθέτηση του καινούργιου με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού και ενός γαλλικού κλειδιού. Μετά την αντικατάσταση, ανοίξτε ξανά την παροχή νερού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές, βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί και ότι η τουαλέτα λειτουργεί πλέον σωστά και χωρίς σπατάλη νερού.

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