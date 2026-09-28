Η ορθοδοξία τιμά τον όσιο Χαρίτωνα τον ομολογητή σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Μία ξεχωριστή ημέρα ξημερώνει σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, για την Ορθοδοξία, καθώς η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού και του Αγίου Αλκίσωνος. Παράλληλα, η σημερινή ημερομηνία έχει καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την πρόληψη της ασθένειας.

Η ονομαστική εορτή της ημέρας

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα των αγίων που τιμώνται σήμερα, δηλαδή Χαρίτων και Αλκίσων, έχουν την ονομαστική τους εορτή. Αυτά τα πρόσωπα δέχονται τις ευχές των συγγενών και φίλων τους για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού και του Αγίου Αλκίσωνος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς, καθώς η Εκκλησία τιμά τη συμβολή τους στην ορθόδοξη παράδοση.

Ο βίος του οσίου Χαρίτωνος του ομολογητού

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής καταγόταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αυρηλιανού, μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε από έντονους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Ο Όσιος διακρινόταν για τη βαθιά χριστιανική του πίστη, χαρακτηριστικό που τον οδήγησε σε δοκιμασίες.

Λόγω της πίστης του, συνελήφθη και βασανίστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια των διωγμών. Μετά την αποφυλάκισή του, ο Όσιος Χαρίτων αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ως προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, αναζητώντας πνευματική γαλήνη και εκπλήρωση.

Η θαυματουργική διάσωση και η ίδρυση λαυρών

Καθ’ οδόν προς τα Ιεροσόλυμα, ο Όσιος Χαρίτων έπεσε θύμα ληστών, οι οποίοι τον μετέφεραν στο σπήλαιό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έλαβε χώρα μια θαυματουργική διάσωση. Μετά το γεγονός αυτό, ο Όσιος μετέτρεψε το ληστήριο σε ναό, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τον τόπο.

Στη συνέχεια, ίδρυσε την ονομαστή Λαύρα της Φαρά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του μοναχισμού στην περιοχή. Επιζητώντας την απόλυτη ησυχία και την πλήρη αφοσίωση στον πνευματικό βίο, αποσύρθηκε αργότερα στα ενδότερα της ερήμου. Εκεί, ίδρυσε τη Λαύρα του Σουκά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον μοναχισμό και στην πνευματική ζωή της εποχής.

Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσσας

Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας. Ο κύριος στόχος αυτής της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την πρόληψη της ασθένειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού για τους τρόπους προστασίας από τη λύσσα και τη σημασία των προληπτικών μέτρων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Αστρονομικά στοιχεία για τη σημερινή ημέρα

Για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του Ηλίου πραγματοποιείται στις 07:18 το πρωί. Η δύση του ηλίου αναμένεται αργότερα το απόγευμα, στις 19:13.

Η συνολική διάρκεια της ημέρας διαμορφώνεται στις 11 ώρες και 55 λεπτά, προσφέροντας ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο φωτός για τις δραστηριότητες της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader