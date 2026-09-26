Τα μαθήματα για τις σχέσεις που θα θέλαμε να είχαμε μάθει νωρίτερα

Η φράση «μακάρι να τα ήξερα όλα αυτά νωρίτερα» ακούγεται συχνά όταν πρόκειται για τις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις αφού έχουν ήδη πληγωθεί. Οι χωρισμοί αποτελούν μια συναισθηματικά δύσκολη εμπειρία, με έρευνες να δείχνουν ότι η απόρριψη και η θλίψη μπορούν να ενεργοποιήσουν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται και με τη σωματική οδύνη. Μια μελέτη του 2011, για παράδειγμα, έδειξε ότι συμμετέχοντες που βίωναν πρόσφατη απόρριψη παρουσίασαν δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη σωματική δυσφορία.

Παρά τη βαθιά επίδραση που έχουν οι σχέσεις στη ζωή μας, συχνά τις αφήνουμε στην τύχη, περιμένοντας να γνωρίσουμε «τον κατάλληλο άνθρωπο» ή θεωρώντας ότι η χημεία θα λύσει τα πάντα. Συχνά, τα λάθη γίνονται αντιληπτά εκ των υστέρων. Με βάση περισσότερα από 25 χρόνια ενασχόλησης με την επιστήμη των σχέσεων, την πανεπιστημιακή διδασκαλία και τη συγγραφή, ο ψυχολόγος και ερευνητής Jeffrey Bernstein συγκεντρώνει μαθήματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας διαφορετικός οδηγός για τις ερωτικές σχέσεις.

Ένας σύντροφος δεν μπορεί να σε «διορθώσει»

Ένα από τα βασικά μαθήματα είναι ότι ένας σύντροφος δεν μπορεί να καλύψει όλα όσα λείπουν από τη ζωή σου και σίγουρα δεν είναι δουλειά του να σε «διορθώσει». Όταν κάποιος αισθάνεται χαμένος, ανασφαλής ή ελλιπής, είναι εύκολο να περιμένει από μια σχέση να του προσφέρει την αίσθηση πληρότητας που δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μόνος του. Ωστόσο, μια υγιής σχέση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως θεραπεία για όλα τα προσωπικά προβλήματα.

Η ουσιαστική σύνδεση ξεκινά από τον εαυτό

Η ουσιαστική σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο γίνεται ευκολότερη όταν υπάρχει ήδη μια σταθερή σχέση με τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε «τέλειοι» ή να έχουμε λύσει κάθε προσωπική δυσκολία πριν ερωτευτούμε. Σημαίνει ότι θέλουμε μια σχέση χωρίς να πιστεύουμε πως τη χρειαζόμαστε για να είμαστε ολοκληρωμένοι.

Να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός

Το να προσπαθείς να παρουσιάσεις μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού σου για να γίνεις πιο ελκυστικός δεν αποτελεί καλή βάση για μια σχέση. Οι πιο ουσιαστικές σχέσεις είναι εκείνες στις οποίες αισθάνεσαι αρκετά άνετα ώστε να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Οι ιδιορρυθμίες, οι συνήθειες, το χιούμορ και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να θεωρείς ότι σε κάνουν «διαφορετικό» δεν χρειάζεται να κρυφτούν.

Δεν θα είσαι συμβατός με όλους τους ανθρώπους και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να αρέσεις σε όλους, αλλά να βρεις ανθρώπους με τους οποίους υπάρχει πραγματική συμβατότητα.

Η συμβατότητα δεν είναι μια λίστα προδιαγραφών

Είναι εύκολο να αντιμετωπίζουμε την επιλογή συντρόφου σαν μια λίστα προδιαγραφών που πρέπει να τσεκάρουμε. Ωστόσο, μια μελέτη που εξέτασε δεδομένα από περισσότερα από 11.000 ζευγάρια έδειξε ότι οι ισχυρότεροι παράγοντες που συνδέονται με την ποιότητα της σχέσης δεν είναι απλώς η τήρηση μιας τέτοιας λίστας.

Με πληροφορίες από: jenny.gr