Οι διαδικτυακοί καυγάδες στα social media: Πώς οι πλατφόρμες επωφελούνται από τον θυμό

Οι διαδικτυακοί καυγάδες αποτελούν πλέον ένα κοινό φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας την προσοχή των χρηστών και εμφανιζόμενοι με αυξημένη συχνότητα. Αυτές οι αντιπαραθέσεις, οι οποίες συχνά ξεκινούν από απλές αναρτήσεις, συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο από μια συναυλία, μια είδηση της επικαιρότητας ή ακόμα και μια φωτογραφία από διακοπές, μπορούν να μετατραπούν σε αφορμή για έντονες συζητήσεις και διαφωνίες.

Η εξέλιξη των διαδικτυακών αντιπαραθέσεων

Κάτω από μια ανάρτηση, χρήστες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους ανταλλάσσουν ειρωνείες και ανακαλύπτουν «ύποπτες προθέσεις» ο ένας στον άλλον. Μέσα σε λίγα λεπτά, η συζήτηση μπορεί να έχει απομακρυνθεί εντελώς από το αρχικό της θέμα.

Σε αντίθεση με έναν καυγά στην καθημερινή ζωή, ο οποίος συνήθως τελειώνει και ξεχνιέται, στο διαδίκτυο μια αντιπαράθεση μπορεί να αποκτήσει εκατοντάδες σχόλια. Μπορεί επίσης να αναδημοσιευτεί και να εμφανιστεί μπροστά σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχικούς εμπλεκομένους, με αποτέλεσμα ένα μεμονωμένο επεισόδιο να μοιάζει πολύ μεγαλύτερο από όσο είναι στην πραγματικότητα.

Ο ρόλος των αλγορίθμων και η «αξία» του θυμού

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν εμφανίζουν πάντα τις αναρτήσεις με χρονολογική σειρά. Αντιθέτως, προσπαθούν να προβλέψουν τι θα κρατήσει τους χρήστες στην οθόνη τους και τι θεωρούν ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, ο θυμός φαίνεται να «πουλάει».

Ο θυμός μας ωθεί να σταματήσουμε το σκρολάρισμα, να διαβάσουμε τα σχόλια, να απαντήσουμε ή να στείλουμε την ανάρτηση σε κάποιον φίλο. Ακόμη και μια οργισμένη απάντηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ότι το περιεχόμενο προκάλεσε ενδιαφέρον, ενισχύοντας την προβολή του.

Ο κύκλος της αγανάκτησης και οι επιρροές

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πλατφόρμα «διατάζει» τους χρήστες να τσακωθούν ή ότι όλοι οι αλγόριθμοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, δείχνει πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας κύκλος: το φορτισμένο περιεχόμενο προκαλεί αντιδράσεις, οι αντιδράσεις το κάνουν πιο ορατό και η μεγαλύτερη προβολή φέρνει νέες αντιδράσεις.

Σε ένα πείραμα με 2.000 συμμετέχοντες, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, ροές που κατέτασσαν τις αναρτήσεις με βάση την αλληλεπίδραση εμφάνιζαν περισσότερο περιεχόμενο ηθικής αγανάκτησης και τοξικότητας από ροές με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν επίσης μεγαλύτερη εχθρότητα ανάμεσα στις πολιτικές ιδεολογίες, αν και η ίδια μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι ίδιοι αλληλεπιδρούσαν με τις αναρτήσεις.

Δεν χρειάζεται κάποιος να ξεκινήσει όντας επιθετικός για να παρασυρθεί. Μπαίνοντας σε μια συζήτηση όπου οι περισσότεροι μιλούν απότομα, αντιλαμβάνεται γρήγορα ποιος τόνος «περνάει». Έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ, σε αναρτήσεις του Χ (πρώην Twitter) και σε πειράματα συμπεριφοράς, βρήκε ότι η θετική ανταπόκριση σε εκφράσεις αγανάκτησης συνδεόταν με περισσότερες ανάλογες εκφράσεις αργότερα. Οι χρήστες επηρεάζονταν επίσης από τον τρόπο που συνήθιζε να εκφράζεται ο κύκλος τους.

Οι δυσκολίες της επικοινωνίας μέσω οθόνης

Υπάρχει και μια δυσκολία που όλοι αναγνωρίζουμε στην επικοινωνία μέσω οθόνης. Στο διαδίκτυο λείπουν ο τόνος της φωνής και η ευκαιρία να ρωτήσουμε αμέσως «τι εννοείς;». Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, όπου ένα αδέξιο αστείο μπορεί να διαβαστεί ως προσβολή.

Επίσης, μια διαφωνία για ένα γεγονός μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα του άλλου, εντείνοντας περαιτέρω τις αντιπαραθέσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr