Μούχλα στο σπίτι: Το απλό κόλπο για να την προλάβετε τώρα που ξεκίνησαν οι βροχές

Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές σηματοδοτούν την έναρξη μιας περιόδου με χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα σπίτια παραμένουν περισσότερες ώρες κλειστά, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν τη συμπύκνωση υδρατμών. Όταν αυτή η υγρασία παραμένει για μεγάλο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί μούχλα.

Ο έλεγχος της υγρασίας είναι το κλειδί

Για να περιοριστεί αποτελεσματικά η μούχλα, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η υγρασία εντός του σπιτιού. Αυτός ο έλεγχος αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την πρόληψη της ανάπτυξης μούχλας στους χώρους διαβίωσης.

Ο σωστός αερισμός είναι μία από τις πιο εύκολες και απλές κινήσεις που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα. Ακόμη και τις βροχερές ημέρες, είναι σημαντικό να ανανεώνεται ο αέρας στα δωμάτια, ειδικά σε εκείνα όπου παράγονται πολλοί υδρατμοί.

Ιδιαίτερη προσοχή σε μπάνιο και κουζίνα

Το μπάνιο και η κουζίνα απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα λόγω της αυξημένης παραγωγής υδρατμών. Μετά το ντους, συνιστάται η χρήση του εξαεριστήρα ή το άνοιγμα του παραθύρου. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η ενεργοποίηση του απορροφητήρα βοηθά στην απομάκρυνση μέρους της υγρασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η υγρασία απομακρύνεται πριν προλάβει να συμπυκνωθεί πάνω σε κρύες επιφάνειες, μειώνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας μούχλας.

Σημάδια αυξημένης υγρασίας και τρόποι αντιμετώπισης

Ένα από τα πρώτα σημάδια που υποδηλώνουν αυξημένη υγρασία είναι η συσσώρευση σταγονιδίων νερού στο εσωτερικό των παραθύρων. Αυτή η συμπύκνωση συμβαίνει όταν ο ζεστός και υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με μια ψυχρότερη επιφάνεια και αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται καλύτερος έλεγχος της υγρασίας στον χώρο.

Είναι σημαντικό να μην αφήνονται τα παράθυρα βρεγμένα. Σκουπίστε την υγρασία και εξασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα σημεία όπου παρατηρείται συχνά συμπύκνωση.

Μέτρηση και μείωση της υγρασίας

Ένα μικρό υγρόμετρο μπορεί να παρέχει ακριβή εικόνα για τα επίπεδα υγρασίας μέσα στο σπίτι. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) προτείνει τη διατήρηση της σχετικής υγρασίας κάτω από 60%, με ιδανικό εύρος περίπου 30%-50%, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σε περιπτώσεις που η ένδειξη του υγρόμετρου παραμένει υψηλή, ένας αφυγραντήρας μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της υγρασίας. Η σωστή χρήση του είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε χώρους όπου παρατηρείται συχνά συμπύκνωση ή έντονη αίσθηση υγρασίας.

Προσοχή στα σημεία συγκέντρωσης υγρασίας

Η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί σε σημεία όπου συγκεντρώνεται υγρασία, όπως γύρω από παράθυρα, σωληνώσεις, τοίχους, μπάνια ή περιοχές όπου έχει προηγηθεί διαρροή. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος των γωνιών των δωματίων, πίσω από μεγάλα έπιπλα και γύρω από τις σωληνώσεις.

Επιπλέον, αφήστε λίγο χώρο ανάμεσα σε μεγάλα έπιπλα και εξωτερικούς τοίχους. Αυτή η πρακτική διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα, η οποία με τη σειρά της βοηθά στον περιορισμό της συμπύκνωσης στις κρύες επιφάνειες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr