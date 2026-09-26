Οι ιδανικές ώρες γευμάτων για τον μεταβολισμό και το βάρος

Πέρα από την καταμέτρηση θερμίδων, τη μείωση της ζάχαρης και των λιπαρών, καθώς και την αναζήτηση φυτικών ινών και πρωτεΐνης, μία ακόμη παράμετρος της διατροφής συγκεντρώνει αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον: η ώρα των γευμάτων. Νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κατανομή των γευμάτων μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάζει το βάρος, την όρεξη και τον μεταβολισμό.

Η γενική κατεύθυνση που προκύπτει είναι η μεταφορά μεγαλύτερου μέρους του φαγητού νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αποφεύγοντας να αφήνουμε τις περισσότερες θερμίδες για το βράδυ. Μια διαιτολόγος εξηγεί γιατί το πρωινό καλό είναι να μην αργεί και πόσες ώρες πριν από τον ύπνο πρέπει να ολοκληρώνεται το βραδινό.

Οι κιρκάδιοι ρυθμοί και η λειτουργία του οργανισμού

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Sophie Medlin, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να εξετάσουμε σοβαρότερα την ώρα των γευμάτων, οι οποίοι δεν σχετίζονται απαραίτητα με την προσπάθεια απώλειας βάρους. Η ικανότητα του οργανισμού να αξιοποιεί την τροφή συνδέεται στενά με το καθημερινό μας πρόγραμμα, δηλαδή με την ώρα που ξυπνάμε, κοιμόμαστε και ασκούμαστε.

Η Medlin εξηγεί ότι το σώμα μας λειτουργεί με κιρκάδιους ρυθμούς διάρκειας περίπου 24 ωρών. Αυτοί οι ρυθμοί επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να μετατρέπει το σάκχαρο του αίματος σε ενέργεια, καθώς και τα επίπεδα των ορμονών που ελέγχουν την όρεξη και την πέψη.

Επιστημονικά δεδομένα και πρακτικές εξηγήσεις

Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2024 στο JAMA Network Open κατέληξε ότι η χρονικά περιορισμένη κατανάλωση τροφής, η μικρότερη συχνότητα γευμάτων και η κατανάλωση περισσότερων θερμίδων νωρίτερα μέσα στην ημέρα συνδέονταν με μικρές μειώσεις του σωματικού βάρους. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα ήταν σχετικά περιορισμένα και απαιτούνται μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας.

Πέρα από την επιστημονική προσέγγιση, υπάρχει και μία απλή, πρακτική εξήγηση, σύμφωνα με την ειδικό. Ο οργανισμός είναι γενικά πιο αποτελεσματικός στη μετατροπή των σακχάρων της τροφής σε ενέργεια κατά το πιο δραστήριο κομμάτι της ημέρας. Τρώγοντας νωρίτερα, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια μέσω της κίνησης, όπως σημειώνει η Medlin.

Η επίδραση της ώρας των γευμάτων στο βάρος

Ακόμα και μερικές ώρες διαφορά στα γεύματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο βάρος. Σε μια μικρή μελέτη του Harvard το 2022, οι ερευνητές ζήτησαν από 16 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες να ακολουθήσουν αρχικά ένα πρόγραμμα πρώιμων γευμάτων.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν σε ένα πρόγραμμα όπου όλα τα γεύματά τους καταναλώνονταν τέσσερις ώρες αργότερα, χωρίς να αλλάξει η συνολική πρόσληψη θερμίδων. Στο πρώιμο πρόγραμμα, το πρώτο γεύμα καταναλωνόταν περίπου μία ώρα μετά την πρωινή αφύπνιση, κατά μέσο όρο γύρω στις 8 το πρωί.

Με πληροφορίες από: ygeiamou.gr