Η συνταξιοδότηση και η πρόκληση της συμβίωσης: Όταν ο κοινός χρόνος αλλάζει τη σχέση

Η συνταξιοδότηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στη ζωή, φέρνοντας μαζί της κάτι που πολλά ζευγάρια περίμεναν με ανυπομονησία για χρόνια: περισσότερο κοινό χρόνο. Ωστόσο, αυτή η αύξηση του χρόνου που περνούν μαζί μπορεί να αποτελέσει μια απρόσμενη δοκιμασία για τη σχέση, απαιτώντας την εύρεση μιας νέας ισορροπίας στην καθημερινότητα και τη συμβίωση.

Η μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα

Η περίοδος της συνταξιοδότησης αποτελεί συχνά μία από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές μεταβάσεις στη ζωή ενός ζευγαριού. Δεν πρόκειται απλώς για το τέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά για μια βαθιά μεταβολή που επηρεάζει πολλαπλά επίπεδα της κοινής και προσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα, η καθημερινότητα των δύο συντρόφων αλλάζει ριζικά, καθώς και οι καθιερωμένοι ρόλοι που είχαν αναλάβει για πολλά χρόνια.

Επιπλέον, μεταβάλλεται και η αίσθηση του προσωπικού χρόνου, ενώ για πολλούς ανθρώπους, η εργασία αποτελούσε ένα ουσιαστικό κομμάτι της ταυτότητάς τους, το οποίο πλέον καλούνται να επαναπροσδιορίσουν. Ξαφνικά, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μαζί δεκαετίες καλούνται, κατά κάποιον τρόπο, να μάθουν πάλι να ζουν μαζί, ξεκινώντας από την αρχή.

Ο ρόλος της εργασίας και η νέα ισορροπία

Η εργασία δεν παρείχε μόνο οικονομική σταθερότητα και εισόδημα. Προσέφερε επίσης ένα σαφές πρόγραμμα, κοινωνικές επαφές, συγκεκριμένες υποχρεώσεις και έναν χώρο που ήταν αποκλειστικά προσωπικός για τον καθένα. Ακόμη και σε ένα πολύ δεμένο ζευγάρι, ο κάθε σύντροφος είχε για πολλές ώρες την ημέρα τη δική του ζωή, τις δικές του δραστηριότητες και τον δικό του κύκλο.

Το γεγονός ότι ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να βρίσκεται μαζί όλη την ημέρα μετά τη συνταξιοδότηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση τους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα, υποδηλώνει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια εντελώς καινούρια ισορροπία στη συμβίωση. Ίσως αυτό να είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να μάθει ένα ζευγάρι όταν σταματά να εργάζεται.

Η αξία του προσωπικού χρόνου

Ο προσωπικός χρόνος, η ανάγκη για στιγμές απομόνωσης ή ατομικών δραστηριοτήτων, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απόρριψη του άλλου συντρόφου. Είναι απολύτως φυσιολογικό κάποιος να θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο, να περπατήσει μόνος του, να συναντήσει φίλους, να ασχοληθεί με τον κήπο του ή απλώς να καθίσει χωρίς να μιλάει σε κανέναν.

Δεν είναι απαραίτητο ξαφνικά να κάνουν τα πάντα μαζί, μόνο και μόνο επειδή έχουν πλέον περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αντίθετα, όταν ο καθένας διατηρεί τα δικά του ενδιαφέροντα και ένα κομμάτι της ζωής του ανεξάρτητο από τη σχέση, έχει και περισσότερα να φέρει πίσω σε αυτήν, εμπλουτίζοντας την κοινή τους πορεία.

Ανακατανομή ρόλων και ευθυνών

Για δεκαετίες, ο κάθε σύντροφος μπορεί να είχε τον δικό του διακριτό ρόλο και τις δικές του ευθύνες μέσα στο σπίτι και στην καθημερινότητα. Υπήρχε ένας σαφής καταμερισμός για το ποιος ψωνίζει, ποιος μαγειρεύει, ποιος κανονίζει τις υποχρεώσεις ή ποιος έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με το σπίτι.

Όταν ο ένας σύντροφος βρίσκεται πλέον όλη την ημέρα στο σπίτι, αλλά εξακολουθεί να περιμένει από τον άλλον να κάνει όσα έκανε όταν εργάζονταν και οι δύο, τότε οι τριβές και οι εντάσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Η νέα πραγματικότητα απαιτεί έναν επαναπροσδιορισμό και μια ανακατανομή των ρόλων και των ευθυνών, ώστε να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις και να διατηρηθεί η αρμονία.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr