Κρεατίνη και πρωτεΐνη: Οδηγός συμπληρωμάτων και αντιγήρανσης για το 2026

Ένας νέος οδηγός για το 2026 φέρνει στο φως τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση συμπληρωμάτων για όσους γυμνάζονται, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά της αντιγήρανσης. Ο οδηγός αυτός βασίζεται σε μεταναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2024 έως το 2026, προσφέροντας μια ενημερωμένη εικόνα πέρα από τις απλές ετικέτες των προϊόντων.

Συμπληρώματα για το γυμναστήριο: Τι δείχνουν τα δεδομένα

Ο οδηγός θέτει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με δημοφιλή συμπληρώματα και πρακτικές στον χώρο του γυμναστηρίου. Εξετάζει αν η κρεατίνη βλάπτει τους νεφρούς και ποια είναι η απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης για όσους αθλούνται. Παράλληλα, αναλύει την αξία του pre-workout και διευκρινίζει τι είναι τα SARMs.

Σύμφωνα με τις μεταναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον οδηγό, μόνο δύο συμπληρώματα διαθέτουν πραγματικά επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα υπόλοιπα συμπληρώματα δεν υποστηρίζονται από αντίστοιχα στοιχεία.

Η αναπτυσσόμενη αγορά της αντιγήρανσης

Παράλληλα με τα συμπληρώματα για το γυμναστήριο, η αγορά της αντιγήρανσης έχει αναδειχθεί σε έναν τεράστιο τομέα. Σε αυτή την αγορά περιλαμβάνονται συμπληρώματα όπως τα NAD+ και NMN, καθώς και φαρμακευτικές ουσίες όπως η ραπαμυκίνη και η μετφορμίνη, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Επίσης, προσφέρονται «τεστ βιολογικής ηλικίας».

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη στην αγορά «θεραπειών» που υπόσχονται πολλαπλά οφέλη. Αυτές οι θεραπείες στοχεύουν στην αντιγήρανση, την αποτοξίνωση, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος ή τη γενική «αναζωογόνηση» για τους ανθρώπους που αναζητούν τέτοιες λύσεις.

Ενημέρωση από επιστημονικά συνέδρια

Μία σημαντική ενημέρωση προέρχεται από τον Σεπτέμβριο του 2026, με βάση τη μελέτη STAREE. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύθηκε, προσφέροντας νέα δεδομένα στον τομέα.

Με πληροφορίες από: medweb.gr