Πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια ότι μια σχέση δεν σας κάνει πια καλό

Η αναγνώριση του τέλους ή της φθοράς μιας σχέσης αποτελεί συχνά μια δύσκολη διαδικασία για το άτομο. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να παραδεχτούμε στον ίδιο μας τον εαυτό ότι μια σχέση έχει φτάσει στο τέλος της ή ότι έχει αρχίσει να μας φθείρει. Η συναισθηματική εμπλοκή παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυσκολία, καθώς επηρεάζει την κρίση και την αντίληψη των γεγονότων.

Η δυσκολία της παραδοχής

Όταν βρισκόμαστε σε μια σχέση και είμαστε συναισθηματικά μπλεγμένοι, τα όρια μεταξύ του τι είναι υγιές και τι όχι συχνά θολώνουν. Αυτή η θολή εικόνα καθιστά δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης. Η προσωπική εμπλοκή μπορεί να οδηγήσει σε μια υποκειμενική προσέγγιση, όπου η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται από την επιθυμία να διατηρηθεί η σχέση.

Η αδυναμία να αναγνωρίσουμε τη φθορά μπορεί να οφείλεται στην ελπίδα για βελτίωση ή στην άρνηση να αντιμετωπίσουμε μια δυσάρεστη αλήθεια. Είναι μια εσωτερική μάχη, όπου η καρδιά συχνά υπερισχύει της λογικής, καθιστώντας την παραδοχή της πραγματικής κατάστασης μια επίπονη διαδικασία.

Ο μηχανισμός των δικαιολογιών

Η καθημερινότητα, με τις απαιτήσεις και τις συνήθειές της, μπορεί να μας παρασύρει σε έναν κύκλο δικαιολογιών. Αυτός ο κύκλος μας επιτρέπει να αποφεύγουμε την αντιμετώπιση των προβλημάτων, βρίσκοντας συνεχώς λόγους για να παραμείνουμε σε μια κατάσταση που ενδεχομένως να μην μας εξυπηρετεί πλέον. Προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με έναν πιο θετικό τρόπο, ακόμη και όταν τα σημάδια δείχνουν το αντίθετο.

Συχνά, ελπίζουμε ότι αυτό που βιώνουμε είναι απλώς μια «φάση» και ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν με τον καιρό. Αυτή η ελπίδα μας οδηγεί να επενδύουμε διπλάσιο χρόνο και ενέργεια, με την προσδοκία να σώσουμε κάτι που, στην πραγματικότητα, μπορεί να αργοπεθαίνει. Η επένδυση αυτή, αν και γίνεται με καλές προθέσεις, μπορεί να μας κρατήσει δεσμευμένους σε μια κατάσταση που μας εξαντλεί.

Η παγίδα της σταδιακής αλλαγής

Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι συνήθως πολύ πιο εύκολο να εντοπίσουμε τα τοξικά μοτίβα στη σχέση μιας φίλης μας παρά στη δική μας. Αυτό συμβαίνει διότι στις προσωπικές μας σχέσεις, οι αλλαγές δεν είναι απότομες και εμφανείς, αλλά συμβαίνουν σταδιακά. Αυτή η αργή και σταδιακή εξέλιξη των προβλημάτων μας γεμίζει με αμφιβολίες, καθιστώντας δύσκολη την ξεκάθαρη αναγνώριση της φθοράς.

Η σταδιακή φύση των αλλαγών αποτελεί μια πολύ μεγάλη παγίδα. Επειδή τα προβλήματα δεν εμφανίζονται ξαφνικά, αλλά εξελίσσονται αργά, δεν υπάρχει ένα σαφές σημείο καμπής που να μας αφυπνίσει. Αντιθέτως, η κατάσταση επιδεινώνεται ανεπαίσθητα, και πριν το καταλάβουμε, βρισκόμαστε σε μια σχέση που έχει πάψει να μας προσφέρει χαρά και ευτυχία, χωρίς να έχουμε αντιληφθεί πότε ακριβώς συνέβη αυτή η μετάβαση.

Το νόημα μιας υγιούς σχέσης

Η αλήθεια, ωστόσο, παραμένει απλή και ξεκάθαρη: μια υγιής σχέση οφείλει να προσθέτει φως στη ζωή μας. Ο σκοπός μιας σχέσης είναι να εμπλουτίζει την ύπαρξή μας, να μας προσφέρει χαρά, υποστήριξη και θετική ενέργεια. Όταν μια σχέση αρχίζει να στερεί αυτό το φως, όταν δηλαδή αντί να προσθέτει, αφαιρεί από την ευτυχία και την ενέργειά μας, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Η ύπαρξη μιας σχέσης που μας φθείρει, μας εξαντλεί ή μας γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την έννοια της υγιούς συνύπαρξης. Μια σχέση πρέπει να είναι πηγή δύναμης και όχι αδυναμίας, να μας ανεβάζει και όχι να μας κρατάει πίσω. Η αναγνώριση αυτής της θεμελιώδους αρχής είναι το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης μας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta