Πώς το λίπος της κοιλιάς επηρεάζει την υγεία και πώς να το μειώσετε

Το λίπος στην κοιλιά αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς ακόμα και άτομα με καλογυμνασμένους κοιλιακούς διαθέτουν κάποια ποσότητα. Το λίπος είναι ένα απαραίτητο συστατικό του ανθρώπινου σώματος, ωστόσο η ποσότητα και το ακριβές σημείο όπου εντοπίζεται μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία. Η κοιλιά είναι ένα από τα πιο κοινά σημεία συσσώρευσης λίπους.

Τα δύο είδη λίπους στην κοιλιά

Υπάρχουν δύο βασικά είδη λίπους που συσσωρεύονται στην περιοχή της κοιλιάς. Το πρώτο είναι το υποδόριο λίπος, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα. Αυτό το είδος λίπους είναι υπεύθυνο για το αίσθημα ότι τα ρούχα στενεύουν και δίνει στην κοιλιά μια μαλακή υφή και στρογγυλεμένη όψη.

Το δεύτερο είδος είναι το βαθύ λίπος της κοιλιάς, γνωστό και ως σπλαχνικό λίπος. Αυτό εντοπίζεται βαθύτερα, στο εσωτερικό της κοιλιάς, και συσσωρεύεται γύρω από ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και το ήπαρ. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε αυτό ως «σπλαχνικό λιπώδη ιστό».

Ο κίνδυνος του σπλαχνικού λίπους

Αν και το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα σπλαχνικού λίπους για να λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα για τα όργανα, η υπερβολική συσσώρευσή του μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Η αυξημένη ποσότητα λίπους γύρω από τα όργανα συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών παθήσεων.

Μεταξύ αυτών των παθήσεων περιλαμβάνονται η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιοπάθειες, η άνοια, καθώς και ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Συμβουλές για τη μείωση του κοιλιακού λίπους

Για τη μείωση του λίπους στην κοιλιά, υπάρχουν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν. Μία από αυτές αφορά την κατανάλωση διαλυτών φυτικών ινών. Αυτές οι ίνες έχουν την ιδιότητα να απορροφούν νερό και να σχηματίζουν μια ουσία σαν γέλη, η οποία επιβραδύνει τη διέλευση της τροφής από το πεπτικό σύστημα. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια βάρους, καθώς ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού και οδηγούν σε περιορισμένη κατανάλωση τροφής.

Προσοχή στα τρανς λιπαρά και το αλκοόλ

Ένας άλλος παράγοντας που χρήζει προσοχής είναι τα τρανς λιπαρά. Αυτά δημιουργούνται μέσω της εισαγωγής υδρογόνου σε ακόρεστα λιπαρά, όπως το σογιέλαιο. Στο παρελθόν, περιέχονταν σε ορισμένες μαργαρίνες, αλείμματα και συσκευασμένα τρόφιμα, αν και οι περισσότεροι παραγωγοί τροφίμων έχουν πλέον σταματήσει τη χρήση τους.

Τέλος, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία σε μικρές ποσότητες, αλλά η υπερβολική του χρήση ενδέχεται να είναι επιβλαβής. Έρεμες υποδεικνύουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συμβάλει στη συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Ο περιορισμός του αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της περιφέρειας της μέσης, χωρίς να είναι απαραίτητο να το κόψετε εντελώς, αλλά μειώνοντας την ημερήσια ποσότητα.

Με πληροφορίες από: healthstat.gr