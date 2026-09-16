Μούχλα στα φρούτα: Πότε μπορείτε να την κόψετε και πότε πρέπει να τα πετάξετε

Τα φρούτα αποτελούν βασικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής και βρίσκονται συχνά στα σπίτια μας. Ωστόσο, λόγω της ευαισθησίας και της περιορισμένης διάρκειας ζωής τους, δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίσουν κάποιο μαλακό σημείο, αλλοίωση ή ακόμα και μούχλα. Αυτή η εικόνα γεννά συχνά την απορία: πρέπει να πετάξουμε ολόκληρο το φρούτο ή αρκεί να αφαιρέσουμε το σημείο που έχει εμφανή μούχλα;

Ο ρόλος της υφής και της υγρασίας

Η απόφαση για το αν ένα μουχλιασμένο φρούτο μπορεί να καταναλωθεί εν μέρει ή πρέπει να απορριφθεί εξ ολοκλήρου εξαρτάται σημαντικά από το είδος και την υφή του. Η περιεκτικότητα σε νερό και ο τρόπος ανάπτυξης της μούχλας παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιλογή.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μούχλα δεν είναι πάντα ορατή σε όλα τα σημεία ενός τροφίμου. Ένα φρούτο μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό στην επιφάνεια, ενώ η αλλοίωση να έχει ήδη προχωρήσει σε σημεία που δεν είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι. Για τον λόγο αυτό, η απλή αφαίρεση του εμφανώς μουχλιασμένου σημείου δεν αποτελεί πάντα μια ασφαλή επιλογή για την κατανάλωση του υπόλοιπου φρούτου.

Πότε μπορείτε να κόψετε τη μούχλα

Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ένα πιο σφιχτό φρούτο, το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, όπως είναι για παράδειγμα τα μήλα ή ορισμένα πιο σκληρά είδη αχλαδιών, υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τα μουχλιασμένα μέρη. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον η διάμετρος των μουχλιασμένων σημείων είναι μικρότερη από 2,5 εκατοστά.

Αφού αφαιρεθούν προσεκτικά τα προσβεβλημένα σημεία, το υπόλοιπο φρούτο μπορεί να καταναλωθεί. Είναι σημαντικό να αποφύγετε να κόβετε απευθείας μέσα από τη μούχλα. Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της μόλυνσης στο μαχαίρι και, κατ’ επέκταση, σε άλλα, υγιή σημεία του φρούτου.

Πότε πρέπει να πετάξετε ολόκληρο το φρούτο

Εάν η μούχλα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από ένα σημεία του φρούτου, συνιστάται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να το απορρίψετε εξ ολοκλήρου. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η μούχλα να έχει διεισδύσει βαθύτερα στο εσωτερικό του φρούτου, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι ορατό στην επιφάνεια.

Για τα πιο μαλακά φρούτα, όπως ροδάκινα, μούρα και πορτοκάλια, είναι καλύτερο να πετάξετε ολόκληρο το φρούτο. Όσον αφορά τα μικρότερα φρούτα, όπως τα μούρα, αν η μούχλα έχει εμφανιστεί σε ένα ή δύο μούρα και σκοπεύετε ν...

Η σημασία της σωστής αποθήκευσης

Η σωστή αποθήκευση των φρούτων αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την επιβράδυνση της αλλοίωσής τους και τον περιορισμό των πιθανοτήτων ανάπτυξης μούχλας. Υπάρχουν ορισμένες απλές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των φρούτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτές ξεκινούν από τον τρόπο που επιλέγουμε τα φρούτα κατά την αγορά τους και φτάνουν μέχρι τον τρόπο που τα διατηρούμε στο ψυγείο ή στο μπολ της κουζίνας.

Με πληροφορίες από: jenny.gr