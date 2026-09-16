Η φόρτιση στο 100% που ταλαιπωρεί την μπαταρία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο 100% εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, προσφέροντας μια αίσθηση σιγουριάς στον οδηγό. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν θεωρείται πάντα η καλύτερη καθημερινή συνήθεια για τη μακροζωία της μπαταρίας. Για τις συνηθισμένες μετακινήσεις στην πόλη ή μέχρι το γραφείο, η πλήρης φόρτιση μπορεί να μην προσφέρει ουσιαστικό όφελος.

Για πολλά ηλεκτρικά μοντέλα, η ενδεδειγμένη πρακτική είναι η χρήση ενός χαμηλότερου ορίου φόρτισης στην καθημερινότητα, διατηρώντας την πλήρη χωρητικότητα για τις περιπτώσεις που απαιτείται πραγματικά επιπλέον αυτονομία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη μπαταρία υπερισχύουν κάθε γενικού κανόνα.

Πώς επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν φθείρεται μόνο κατά την κίνηση του οχήματος. Η γήρανσή της εξελίσσεται και με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και όταν το αυτοκίνητο παραμένει παρκαρισμένο. Η στάθμη φόρτισης και η θερμοκρασία είναι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία.

Η παρατεταμένη παραμονή σε πολύ υψηλή στάθμη φόρτισης μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση της μπαταρίας, ιδίως όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δεν είναι μια ξαφνική βλάβη, αλλά η σταδιακή υποβάθμιση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας. Με την πάροδο των ετών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διαθέσιμη αυτονομία. Η BMW, για παράδειγμα, επισημαίνει ότι η αποφυγή υψηλής στάθμης φόρτισης και υψηλής θερμοκρασίας περιορίζει τη γήρανση που σχετίζεται με τον χρόνο.

Επομένως, έχει σημασία και τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Ένα αυτοκίνητο που φορτίζεται στο 100% και ξεκινά σύντομα για ένα ταξίδι, περνά λιγότερο χρόνο σε πλήρη φόρτιση από ένα όχημα που φορτίζεται πλήρως την Παρασκευή και παραμένει ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το όριο του 80% και οι συστάσεις των κατασκευαστών

Το ευρέως γνωστό όριο του 80% αποτελεί μια χρήσιμη ισορροπία μεταξύ της διαθέσιμης αυτονομίας και της φροντίδας της μπαταρίας, για όσα μοντέλα το συνιστούν οι κατασκευαστές τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο 81% ξεκινά ξαφνικά κάποια επικίνδυνη διαδικασία, ούτε ότι μια φόρτιση στο 90% θεωρείται λάθος.

Η Tesla, για παράδειγμα, συνιστά στα αυτοκίνητα που έχουν προτεινόμενο καθημερινό όριο το 80% να διατηρείται η φόρτιση περίπου σε αυτό το επίπεδο. Η πλήρης φόρτιση στο 100% προτείνεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν ακολουθεί μια μεγάλη διαδρομή. Παράλληλα, η εταιρεία συμβουλεύει την αποφυγή πολύωρης παραμονής της μπαταρίας κοντά στα δύο άκρα, δηλαδή τόσο στο 0% όσο και στο 100%.

Για να γίνει πιο κατανοητή η πρακτική διαφορά, ας θεωρήσουμε μια μπαταρία με 60 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας. Το 80% αυτής της χωρητικότητας αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 48 kWh. Με μια υποθετική μέση κατανάλωση 16 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, αυτή η ενέργεια μεταφράζεται θεωρητικά σε 300 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Με πληροφορίες από: autotypos.gr