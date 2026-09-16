Η μυρωδιά σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση

Μία απρόσμενη ώθηση μπορεί να λάβει μία δύσκολη προπόνηση, αν ο ασκούμενος εκτεθεί στη μυρωδιά της σοκολάτας. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Physiology, η έκθεση σε άρωμα σοκολάτας πριν και κατά τη διάρκεια ασκήσεων με αντιστάσεις βοήθησε τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν περισσότερες επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η αύξηση στην απόδοση δεν συνοδεύτηκε από αίσθημα μεγαλύτερης δυσκολίας στην άσκηση.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20-25 ετών, οι οποίοι διέθεταν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Πριν από τη διεξαγωγή των δοκιμών, οι συμμετέχοντες είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον δέκα ώρες. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να εκτελέσουν εκτάσεις γονάτων χρησιμοποιώντας ειδικό μηχάνημα.

Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τρία διαφορετικά δείγματα αρώματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε άρωμα μαύρης σοκολάτας με 90% κακάο, άρωμα σοκολάτας γάλακτος με 60% κακάο, ενώ ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε νερό.

Επιδράσεις στην πείνα και την όρεξη

Πριν από την έναρξη της άσκησης, αξιολογήθηκαν διάφοροι παράγοντες, όπως το αίσθημα πείνας, ο κορεσμός, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων να φάνε σύντομα. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι ερευνητές συνέχισαν να καταγράφουν την πείνα και την επιθυμία για φαγητό κάθε 30 δευτερόλεπτα έκθεσης στο αντίστοιχο άρωμα.

Τα δύο είδη σοκολάτας επέδειξαν διαφορετικές επιδράσεις. Η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδέθηκε σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορεσμού. Αυτό παρατηρήθηκε σε σύγκριση τόσο με το νερό όσο και με τη σοκολάτα γάλακτος. Αντίθετα, η σοκολάτα γάλακτος αξιολογήθηκε ως πιο ευχάριστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην πείνα ή την όρεξη των συμμετεχόντων.

Αύξηση στην αθλητική απόδοση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επιδράσεις των αρωμάτων στην αθλητική απόδοση. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας με 90% κακάο κατάφεραν να πραγματοποιήσουν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που εκτέθηκε στο νερό. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε επίσης σε αύξηση της απόδοσης, με περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις.

Σημαντικό εύρημα ήταν ότι αυτή η αύξηση στην απόδοση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης από τους ασκούμενους. Αυτό υποδηλώνει ότι η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να προσφέρει ένα όφελος στην απόδοση χωρίς να επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό.

Η εξήγηση των ερευνητών

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος συνδέει τις μυρωδιές με προηγούμενες εμπειρίες φαγητού. Από μικρή ηλικία, οι άνθρωποι τείνουν να συσχετίζουν συγκεκριμένες οσμές με την κατανάλωση τροφής. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μυρωδιές μπορούν να λειτουργήσουν ως «σήματα» που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις που αναμένονται από την τροφή.

Στην περίπτωση της μαύρης σοκολάτας, το έντονο και πλούσιο άρωμά της ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα μαθημένο ερέθισμα. Αυτό το ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει ένα προκαταρκτικό αίσθημα κορεσμού, ακόμα και χωρίς την πραγματική κατανάλωση τροφής. Από την άλλη πλευρά, η σοκολάτα γάλακτος πιθανόν να λειτουργεί περισσότερο ως ένα ευχάριστο αισθητηριακό ερέθισμα, δημιουργώντας μια θετική ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να ενισχύει την αθλητική προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr