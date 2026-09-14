Το μυστικό για ομαλή προσαρμογή στο σχολείο: Ο ρόλος του ύπνου

Αύριο, μετά τον καθιερωμένο αγιασμό της Παρασκευής, θα χτυπήσει το κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη να επανέλθει σε τάξη το ωράριο ύπνου των παιδιών. Μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, σε συνδυασμό με τουλάχιστον δέκα ώρες νυχτερινού ύπνου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα μικρά παιδιά να προσαρμοστούν πιο ομαλά στην έναρξη του νηπιαγωγείου.

Η πρόκληση της σχολικής προσαρμογής

Η πρώτη επαφή με το σχολείο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Συχνά, αυτή η μετάβαση συνοδεύεται από άγχος, ανησυχία ή ακόμα και κλάματα. Ωστόσο, η κατάλληλη προετοιμασία, που ξεκινά τις εβδομάδες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.

Τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Pediatrics», παιδιά ηλικίας περίπου τριών ετών, τα οποία είχαν ήδη αποκτήσει τη συνήθεια να κοιμούνται τουλάχιστον δέκα ώρες κάθε βράδυ πριν ξεκινήσουν το νηπιαγωγείο, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουν ένα πιο σταθερό μοτίβο ύπνου και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις συνήθειες ύπνου 220 παιδιών σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η πρώτη καταγραφή έγινε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, πριν από την έναρξη του σχολείου, ενώ ακολούθησαν νέες αξιολογήσεις τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο και τον Απρίλιο. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και προσωπικό του νηπιαγωγείου αξιολόγησαν τον βαθμό προσαρμογής των παιδιών στο νέο περιβάλλον. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Doug Teti, τα παιδιά που κοιμούνταν συστηματικά δέκα ή περισσότερες ώρες τη νύχτα, ειδικά πριν την έναρξη του νηπιαγωγείου, έτειναν να διατηρούν αυτό το σταθερό μοτίβο ύπνου καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Η σημασία του νυχτερινού ύπνου έναντι των μεσημεριανών υπνάκων

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν είχε σημασία το παιδί να συμπληρώνει συνολικά δέκα ώρες ύπνου μέσα σε ένα 24ωρο, ακόμα κι αν ένα μέρος αυτού του χρόνου προερχόταν από τον μεσημεριανό ύπνο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συνολική διάρκεια ύπνου σε ένα 24ωρο δεν συνδεόταν με καλύτερη προσαρμογή στο νηπιαγωγείο, όταν οι επιπλέον ώρες προέρχονταν από υπνάκους.

Με άλλα λόγια, η προσπάθεια των γονέων να «αναπληρώσουν» έναν ανεπαρκή βραδινό ύπνο με έναν μεγαλύτερο μεσημεριανό ύπνο δεν φαίνεται να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να αποκτήσει το παιδί ένα σταθερό νυχτερινό πρόγραμμα πριν από την έναρξη του σχολείου.

Συμβουλές για τους γονείς

Για τους γονείς που ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, οι ερευνητές προτείνουν τη δημιουργία μιας προβλέψιμης και συνεπής βραδινής ρουτίνας από νωρίς. Η σταθερότητα αυτή βοηθά το παιδί να γνωρίζει τι ακολουθεί και να προετοιμάζεται σταδιακά, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, για τον ύπνο.

Με πληροφορίες από: bovary.gr