Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει ταυτότητες: Από τρομοκράτες μέχρι ιστορικά πρόσωπα

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει την αναζήτηση προσώπων και πληροφοριών ευκολότερη από ποτέ, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα. Αυτές οι δυνατότητες αφορούν ιδιαίτερα την προστασία ανθρώπων που έχουν βάσιμους λόγους να διατηρούν κρυφή την ταυτότητά τους. Η αλλαγή αυτή είναι εμφανής σε πρόσφατες υποθέσεις, όπου η AI έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό ατόμων που παρέμεναν ασύλληπτα για χρόνια.

Η υπόθεση της Daniela Klette και η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης

Τον Φεβρουάριο του 2024, η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της Daniela Klette, ενός μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Red Army Faction. Η Klette κατάφερνε να παραμένει ασύλληπτη για δεκαετίες, αλλά ο εντοπισμός της δεν προήλθε αποκλειστικά από τις Αρχές. Πριν τη σύλληψή της, είχε βρεθεί στο στόχαστρο ερευνητών δημοσιογράφων, χάρη σε ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Michael Colborne, μέλος της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας Bellingcat, αξιοποίησε μια φωτογραφία της Klette από την ανακοίνωση αναζήτησής της. Την υπέβαλε σε διάφορα εργαλεία αναγνώρισης και σύγκρισης προσώπων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων οδηγούσαν επανειλημμένα στο ίδιο πρόσωπο: μια γυναίκα που ζούσε στο Βερολίνο με το όνομα Claudia Ivone. Μέχρι τη στιγμή της σύλληψής της, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν γνωστή και είχε φωτογραφηθεί αρκετές φορές στην αφροβραζιλιάνικη κοινότητα της capoeira στην πόλη.

Αυτή η υπόθεση καταδεικνύει τη σημαντική μεταμόρφωση που έχει υποστεί ο τρόπος αναζήτησης ανθρώπων. Ενώ πριν από περίπου τρεις δεκαετίες οι αναζητήσεις ξεκινούσαν με απλές διαδικτυακές μεθόδους, πλέον έχουν ενισχυθεί από τεχνολογίες που είναι ικανές να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες εικόνων και δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο.

Η τεχνολογία στην αναζήτηση ιστορικών προσώπων και αμφιλεγόμενων ταυτοτήτων

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται και στην ιστορική έρευνα. Πέρυσι, ο Αμερικανός ερευνητής γερμανικής καταγωγής Jürgen Matthäus, σε συνεργασία με ερευνητή της Bellingcat, χρησιμοποίησε ιστορικά αρχεία και ένα προηγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος τους ήταν να αναζητήσουν τον πιθανό δράστη που απεικονίζεται σε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος. Η εικόνα αυτή δείχνει έναν ναζί στρατιώτη να κρατά το όπλο του στραμμένο στο κεφάλι ενός Εβραίου άνδρα, ο οποίος βρίσκεται γονατισμένος μπροστά από έναν λάκκο γεμάτο πτώματα στην κατεχόμενη Ουκρανία.

Παρόμοιες τεχνολογίες έχουν αξιοποιηθεί και σε άλλες σημαντικές έρευνες. Οι New York Times χρησιμοποίησαν σύγχρονες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν ότι ο άνθρωπος πίσω από το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto, το οποίο συνδέεται με τη δημιουργία του Bitcoin, ήταν πιθανότατα ο Βρετανός επιστήμονας πληροφορικής Adam Back. Ωστόσο, ο ίδιος ο Adam Back έχει απορρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καταπολέμηση του εγκλήματος

Οι Sunday Times, από την πλευρά τους, συνεργάστηκαν με ερευνητές της Bellingcat και χρησιμοποίησαν το PimEyes. Πρόκειται για ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναζητά στο διαδίκτυο εικόνες ενός προσώπου, βασιζόμενο σε μια φωτογραφία αναφοράς. Σε συνδυασμό με παραδοσιακές ερευνητικές μεθόδους, αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση των καταζητούμενων αρχηγών καρτέλ Christy Kinahan και του γιου του, Daniel.

Ακόμη και ιδιώτες ερευνητές έχουν αρχίσει να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Ο Alex Baber, για παράδειγμα, δημιούργησε το δικό του εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, επεκτείνοντας την πρόσβαση σε τέτοιου είδους τεχνολογίες πέρα από τους μεγάλους οργανισμούς.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr