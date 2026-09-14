Η ψυχολογία αναγνωρίζει την τελευταία γενιά με πραγματικά ευτυχισμένη παιδική ηλικία

Η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1970 μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από αυτό της σύγχρονης εποχής. Όταν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς ανατρέχουν στα παιδικά τους χρόνια, συχνά έχουν την αίσθηση ότι επρόκειτο για μια περίοδο γεμάτη ευτυχία. Αυτή η αντίληψη αναγνωρίζεται και από την ψυχολογία, η οποία επισημαίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής.

Η παιδική ηλικία μιας άλλης εποχής

Οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία αυτής της γενιάς περιλαμβάνουν απογεύματα στο πάρκο, εορτασμούς γενεθλίων, παιχνίδια όπως το κρυφτό, διακοπές στην παραλία, σνακ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τις εμπειρίες στο σχολείο με τους δασκάλους. Εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή συνεχής πρόσβαση σε ψυχαγωγία.

Τα παιδιά περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας έξω από το σπίτι, παίζοντας στον δρόμο. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, μάθαιναν να επιλύουν τις διαφορές τους με άλλα παιδιά και να εξερευνούν το περιβάλλον τους χωρίς τη συνεχή επίβλεψη ενηλίκων.

Η σημασία του ελεύθερου παιχνιδιού

Ο ψυχολόγος Peter Gray, ειδικός στην ψυχολογία του παιχνιδιού, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1970 ήταν η τελευταία γενιά που βίωσε μια παιδική ηλικία που χαρακτηριζόταν από ελευθερία, αυτονομία και εμπειρίες που σήμερα είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένες. Σύμφωνα με τις μελέτες του για την παιδική ανάπτυξη, αυτές οι εμπειρίες ήταν θεμελιώδεις για την καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Ο Peter Gray υποστηρίζει ότι το ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι που δεν οργανώνεται ή καθοδηγείται από ενήλικες, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από αυτό, αναπτύχθηκαν δεξιότητες όπως η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και η ανοχή στη ματαίωση.

Ο ρόλος της επιλεκτικής μνήμης

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια φυσική τάση να ανακαλεί το παρελθόν με έναν συγκεκριμένο τρόπο: απομακρύνει μέρος των αρνητικών αναμνήσεων και διατηρεί εκείνες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο όμορφης και ήπιας ιστορίας για τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή η λειτουργία είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το μυαλό μας προστατεύει την ευημερία μας, καθώς είμαστε σχεδιασμένοι για να επιβιώνουμε.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι δεν όλες οι παιδικές ηλικίες ήταν τόσο ειδυλλιακές όσο μπορεί να τις φανταζόμαστε σήμερα. Πολλές εμπειρίες που εκείνη την εποχή ήταν δύσκολες, επώδυνες ή ακόμα και τραυματικές, ενδέχεται να έχουν κρυφτεί μέσα σε αυτή την επιλεκτική μνήμη που αναδύεται με το πέρασμα των χρόνων. Αυτές οι πληγές, που ίσως δεν ήταν δυνατόν να διαχειριστούν τα παιδιά τότε, μπορεί να αποτελούν μέρος ενός αόρατου φορτίου που κουβαλά κάθε άνθρωπος ως ενήλικας.

Με πληροφορίες από: dnews.gr