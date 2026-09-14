Ο ψυχολόγος Χρήστος Γκιώρης συμβουλεύει: Φράσεις που αποφεύγει και εναλλακτικές για τους γονείς

Στην καθημερινότητα της γονεϊκότητας, τα λόγια που χρησιμοποιούμε έχουν ιδιαίτερη δύναμη και επηρεάζουν σημαντικά τη σχέση μας με τα παιδιά. Ο ψυχολόγος και πατέρας Χρήστος Γκιώρης αποκαλύπτει τις πέντε φράσεις που ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ στην κόρη του και συμβουλεύει τους γονείς να τις αποφεύγουν.

Η δύναμη των λέξεων στην επικοινωνία

Ορισμένες φράσεις, παρόλο που μπορεί να φαίνονται αθώες, έχουν τη δυνατότητα να πληγώσουν, να φοβίσουν ή να δημιουργήσουν απόσταση μεταξύ γονέα και παιδιού. Ο ψυχολόγος τονίζει ότι υπάρχουν τρόποι να θέτουμε όρια στα παιδιά μας, ενώ ταυτόχρονα τους δείχνουμε την αγάπη μας.

Η επικοινωνία με ενσυναίσθηση και σεβασμό είναι θεμελιώδης, καθώς ακόμη και μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που εκφραζόμαστε μπορεί να επηρεάσει βαθιά το πώς νιώθει το παιδί και πόσο ανοιχτά θα μας εμπιστεύεται.

Εναλλακτικές προτάσεις για καλύτερη σχέση

Αντί για φράσεις που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα, ο Χρήστος Γκιώρης προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές που ενισχύουν την κατανόηση και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, αντί να απορρίπτουμε τον θυμό του παιδιού, μπορούμε να πούμε: «Έχεις δικαίωμα να είσαι μαζί μου θυμωμένο, όμως θα είμαι πάντα εδώ να σε ακούω».

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, μία προσέγγιση που προάγει την αμοιβαία κατανόηση είναι: «Είναι φυσιολογικό να διαφωνούμε, όμως έχω τη διάθεση λίγο να υποχωρήσω. Αν όμως, θέλεις μπορείς να υποχωρήσεις κι εσύ λιγάκι». Όσον αφορά την αγάπη, ο ψυχολόγος συμβουλεύει τη φράση: «Η αγάπη μου είναι άνευ όρων και θα είναι πάντα εκεί για να σε προστατεύει».

Τέλος, όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες, η υποστήριξη μπορεί να εκφραστεί ως εξής: «Αν κάτι σε μπερδεύει θα είμαι πάντα εκεί να σου εξηγώ μέχρι να γίνει εύκολο για σένα».

Η σημασία της ενσυναίσθησης

Τα παιδιά δεν αναζητούν τέλειους γονείς, αλλά γονείς που καταβάλλουν προσπάθεια να επικοινωνούν μαζί τους με ενσυναίσθηση και σεβασμό. Η επιλογή των λέξεων και ο τρόπος έκφρασης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συναισθηματικής τους κατάστασης και στην ανάπτυξη μιας σχέσης βασισμένης στην εμπιστοσύνη.

Με πληροφορίες από: baby.gr