Η αξία του ασβεστίου στη διατροφή μας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το ασβέστιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές σωματικές λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν την υγεία των οστών, τη λειτουργία των νεύρων και των μυών, την πήξη του αίματος, την καρδιακή υγεία και την ενδοκρινολογική λειτουργία. Είναι σημαντικό να καταναλώνονται επαρκείς ποσότητες ασβεστίου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής για την υποστήριξη αυτών των λειτουργιών και την αποτροπή ελλείψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, όπως επισημαίνει ο Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, διευθυντής Ε’ Ορθοπεδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και επίκουρος καθηγητής Ορθοπεδικής ΕΚΠΑ.

Το ασβέστιο και η υγεία των οστών

Το ασβέστιο αποτελεί το κύριο μέταλλο στα οστά και τα δόντια μας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 99% του συνολικού ασβεστίου στο σώμα. Η παρουσία του είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σκελετού κατά την εφηβεία. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και, κατ' επέκταση, της μηχανικής αντοχής των οστών σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπενία, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική πυκνότητα, και τελικά να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση, καθιστώντας τα οστά πιο εύθραυστα και επιρρεπή σε κατάγματα.

Ο ρόλος του στους μύες και τα νεύρα

Το ασβέστιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συστολή των μυών. Όταν ένας μυς χρειάζεται να συσπαστεί, απελευθερώνεται ασβέστιο, το οποίο βοηθά τις μυϊκές ίνες να δημιουργήσουν την απαραίτητη κίνηση. Η ανεπάρκεια ασβεστίου μπορεί να εκδηλωθεί με μυϊκή αδυναμία και κράμπες.

Επιπλέον, τα ιόντα ασβεστίου είναι βασικοί παράγοντες στη μετάδοση σημάτων από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο. Συμβάλλουν στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, δηλαδή χημικών ουσιών που μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων ή από τα νευρικά κύτταρα στους μύες. Κατά συνέπεια, το ασβέστιο συμμετέχει όχι μόνο στη μυοσκελετική κίνηση, αλλά και στις πολύπλοκες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως οι γνωστικές διεργασίες και η μνήμη.

Καρδιακή υγεία και ενδοκρινολογική λειτουργία

Το ασβέστιο συμβάλλει στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και διασφαλίζει ότι η καρδιά συστέλλεται και χαλαρώνει σωστά. Τα σωστά επίπεδα ασβεστίου είναι επομένως απαραίτητα για την υποστήριξη του καρδιακού ρυθμού και της συνολικής λειτουργίας της καρδιάς.

Παράλληλα, το μέταλλο αυτό βοηθά στην έκκριση ορμονών και ενζύμων, τα οποία είναι απαραίτητα για σχεδόν κάθε λειτουργία στο ανθρώπινο σώμα. Αυτές οι ορμόνες και τα ένζυμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην πέψη, τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη ρύθμιση της αποθήκευσης λίπους.

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ατόμου. Συγκεκριμένα, οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες έχουν υψηλότερες ανάγκες σε ασβέστιο. Για αυτές τις περιπτώσεις, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.300 mg/ημέρα, ανάλογα με την ηλικία τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr