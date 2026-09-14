Είσαι βραδινός τύπος; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου

Ενώ κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια νωρίς το πρωί, άλλοι λειτουργούν καλύτερα όσο περνά η μέρα και προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτή η τάση, γνωστή ως χρονότυπος, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή προσωπική συνήθεια, καθώς ολοένα και περισσότερες έρευνες τη συνδέουν με την υγεία και την ευεξία.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που προτιμούν τις βραδινές ώρες φαίνεται να εμφανίζουν συχνότερα άγχος και κατάθλιψη, μεταξύ άλλων προβλημάτων. Μια νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Sleep Health, εξετάζει αυτή τη σύνδεση πιο αναλυτικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο του εργασιακού ωραρίου και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ο χρονότυπος και η επίδρασή του στην υγεία

Ο χρονότυπος περιγράφει την έμφυτη προτίμηση ενός ατόμου να είναι πιο ενεργό το πρωί ή το βράδυ. Ενώ για πολλούς μπορεί να φαντάζει ως μια απλή προτίμηση, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

Οι βραδινοί τύποι, δηλαδή όσοι προτιμούν να μένουν ξύπνιοι αργά, συνδέονται συχνότερα με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί αντικείμενο συνεχούς επιστημονικής διερεύνησης.

Νέα μελέτη εστιάζει στην εργασία και την ισορροπία ζωής

Η πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Sleep Health, έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη σύνδεση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εργασιακό ωράριο και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Φαίνεται ότι οι βραδινοί τύποι αντιμετωπίζουν συχνότερα δυσκολίες στο να διατηρήσουν την ισορροπία αυτή, κάτι που επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Τα ευρήματα της έρευνας

Τα ευρήματα της μελέτης είναι σαφή: ανεξάρτητα από τις ατομικές συνήθειες ζωής, οι βραδινοί τύποι εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας και διαγνωσμένες διαταραχές που απαιτούν θεραπεία. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν δυσκολότερη αποκατάσταση από την εργασία και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις της εργασίας στον ελεύθερο χρόνο τους.

Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη Healthy Finland Study, αναλύοντας στοιχεία από ερωτηματολόγια 2.266 εργαζομένων, ηλικίας 20 έως 65 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες βάσει του κιρκάδιου τύπου τους: σαφώς πρωινούς, μέτρια πρωινούς, μέτρια βραδινούς και σαφώς βραδινούς. Η ανάλυση έδειξε ότι οι σαφώς βραδινοί τύποι ήταν πιθανότερο να αναφέρουν τόσο προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και δυσκολίες στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Ειδικότερα στοιχεία και συσχετίσεις

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής φαίνεται να συμβάλλουν στα συμπτώματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, η ανεπαρκής αποκατάσταση μετά την εργασία εξηγούσε το 12,7% της συσχέτισης μεταξύ του κιρκάδιου τύπου και της λήψης θεραπείας για το άγχος.

Οι σαφώς βραδινοί τύποι είχαν επίσης 19,6% περισσότερες πιθανότητες να δηλώσουν ότι σπάνια ή ποτέ δεν κοιμούνται αρκετά. Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ήταν κατά 5% συχνότερη σε αυτή την ομάδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτά τα στοιχεία δεν εξηγούσαν πλήρως τα προβλήματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας στους βραδινούς τύπους, καθώς οι συσχετίσεις παρέμεναν ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία.

Με πληροφορίες από: jenny.gr