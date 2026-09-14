Αρωματικά μηλοπιτάκια: Μια νηστίσιμη συνταγή για όλες τις ώρες

Τα φθινοπωρινά αρωματικά μηλοπιτάκια αποτελούν μια νηστίσιμη και ιδιαίτερα γευστική επιλογή που μοσχομυρίζει κανέλα και γαρύφαλλο. Η γέμισή τους εμπλουτίζεται με καρύδια και σταφίδες, προσφέροντας μια παραδοσιακή γεύση που τα καθιστά ακαταμάχητα. Είναι ιδανικά για όλες τις ώρες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να φτιαχτούν σε μια διαφορετική εκδοχή ειδικά για τα παιδιά.

Η προετοιμασία της αρωματικής γέμισης

Για την παρασκευή της γέμισης, αρχικά ξεφλουδίζονται τα μήλα, απομακρύνεται ο πυρήνας τους και κόβονται σε κυβάκια. Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε μια μέτρια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά, μαζί με τη ζάχαρη, την κανέλα και το γαρύφαλλο. Το μείγμα ανακατεύεται απαλά μέχρι τα μήλα να κατεβάσουν τα υγρά τους.

Όταν τα μήλα έχουν απελευθερώσει τα υγρά τους, η φωτιά δυναμώνει σε μέτρια. Τα μήλα βράζονται μέχρι να μαλακώσουν πλήρως και να εξατμιστούν όλα τα υγρά. Αφού ολοκληρωθεί το βράσιμο, η κατσαρόλα αποσύρεται από τη φωτιά και η γέμιση αφήνεται να κρυώσει τελείως πριν προχωρήσει η διαδικασία.

Η ζύμη και η συναρμολόγηση των μηλοπιτακιών

Για τη ζύμη, σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεται το ελαιόλαδο και η ρετσίνα. Στη συνέχεια, προστίθεται σταδιακά το αλεύρι. Η ζύμη είναι έτοιμη μόλις ενωθεί το αλεύρι και δημιουργηθεί μια ομογενής, αφράτη υφή, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ζύμωμα.

Αφού κρυώσει εντελώς η γέμιση, προστίθενται σε αυτήν τα χοντροκομμένα καρύδια και οι σταφίδες, ανακατεύοντας καλά. Σε μια ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια, παίρνεται μια μικρή ποσότητα ζύμης και ανοίγεται απαλά με τα χέρια, πιέζοντας από το κέντρο προς τα έξω. Η ζύμη δεν πρέπει να γίνει πολύ λεπτή, αλλά να έχει πάχος περίπου μισό εκατοστό.

Η ζύμη κόβεται σε στρογγυλά σχήματα διαμέτρου περίπου 10 εκατοστών, χρησιμοποιώντας ένα κουπ πατ ή ένα πιατάκι του καφέ. Για την παρασκευή παιδικών μηλοπιτακιών, μπορεί να κοπεί σε μικρότερη διάμετρο, περίπου 6 εκατοστά. Στη συνέχεια, τοποθετείται ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση σε κάθε στρογγυλό τμήμα ζύμης. Η γέμιση σκεπάζεται διπλώνοντας τη ζύμη στα δύο και κλείνοντας καλά τις άκρες στην ένωση. Τα μηλοπιτάκια τοποθετούνται έπειτα σε ένα ταψί.

Το ψήσιμο και το τελικό άρωμα

Πριν το ψήσιμο, κάθε μηλοπιτάκι τρυπιέται από πάνω με ένα μαχαίρι, ώστε να μπορεί να βγαίνει ο ατμός κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Ο φούρνος προθερμαίνεται στις αντιστάσεις στους 180°C. Τα μηλοπιτάκια ψήνονται για περίπου 35 με 40 λεπτά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα γλυκά αυτά δεν παίρνουν έντονο χρώμα.

Αφού βγουν από τον φούρνο, αφήνονται να κρυώσουν εντελώς για περίπου 30 λεπτά. Όταν είναι κρύα, κοσκινίζονται από πάνω με ζάχαρη άχνη και λίγη κανέλα, προσδίδοντας τους το τελικό άρωμα και την εμφάνιση.

Διατροφική αξία

Κάθε μερίδα αρωματικού μηλοπιτακιού περιέχει 275 θερμίδες. Η διατροφική του σύνθεση περιλαμβάνει 31 γραμμάρια υδατανθράκων, 3 γραμμάρια πρωτεΐνης και 15 γραμμάρια λιπαρών, εκ των οποίων 2 γραμμάρια είναι κορεσμένα. Επίσης, παρέχει 2 γραμμάρια φυτικών ινών και 8 γραμμάρια σακχάρων.

Σε ό,τι αφορά τα μικροθρεπτικά συστατικά, περιέχει 2 mg νατρίου, 92 mg καλίου, 22 IU βιταμίνης Α, 2 mg βιταμίνης C, 9 mg ασβεστίου και 2 mg σιδήρου.

Με πληροφορίες από: paxxi.gr