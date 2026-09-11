Καφές και καούρα: Η μέθοδος παρασκευής που κάνει το ρόφημα πιο ήπιο

Για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ο καφές αποτελεί συχνά αιτία δυσάρεστων συμπτωμάτων, όπως η καούρα. Αυτό συμβαίνει επειδή το αγαπημένο πρωινό ρόφημα διεγείρει το στομάχι να παράγει περισσότερο οξύ, ενώ είναι και το ίδιο όξινο εκ φύσεως. Παράλληλα, η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στα επιπλέον γαστρικά οξέα να ανέβουν προς τον οισοφάγο.

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε τον πρωινό σας καφέ. Διατροφολόγοι προτείνουν να δοκιμάσετε τον καφέ ψυχρής εκχύλισης, γνωστό και ως cold brew, καθώς και άλλες προσαρμογές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης του ενοχλητικού καψίματος στο στήθος και τον λαιμό.

Η μέθοδος ψυχρής εκχύλισης (cold brew)

Η ψυχρή εκχύλιση μπορεί να κάνει τον καφέ πιο ήπιο για το στομάχι και να μειώσει την πιθανότητα πρόκλησης παλινδρόμησης. Αντί για θερμότητα, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί κρύο νερό και απαιτεί περισσότερο χρόνο για να αντλήσει τη γεύση από τους κόκκους του καφέ. Με αυτόν τον τρόπο, εκχυλίζονται πολύ μικρότερες ποσότητες όξινων ενώσεων σε σύγκριση με την παρασκευή ζεστού καφέ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρότι το pH του cold brew δεν διαφέρει σημαντικά από εκείνο του ζεστού καφέ, η μέθοδος ψυχρής εκχύλισης έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία λιγότερων οξέων που αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με το στομάχι και τον οισοφάγο, καθιστώντας τον πιο φιλικό.

Προσοχή στην περιεκτικότητα σε καφεΐνη

Παρόλο που συχνά θεωρείται ότι το κρύο νερό αντλεί λιγότερη καφεΐνη από τους κόκκους, η πολύωρη εκχύλιση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τις 16 ώρες, αντισταθμίζει την απουσία θερμότητας. Μάλιστα, τα έτοιμα συμπυκνώματα cold brew ενδέχεται να περιέχουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα καφεΐνης.

Εάν η καφεΐνη πυροδοτεί τα συμπτώματα της παλινδρόμησης, οι ειδικοί συστήνουν να αραιώνετε τον cold brew με περισσότερο νερό ή με γάλα χαμηλών λιπαρών ή φυτικό γάλα. Μια εναλλακτική λύση είναι να τον παρασκευάζετε χρησιμοποιώντας ένα μείγμα κανονικού και ντεκαφεϊνέ καφέ.

Η σημασία του καβουρδίσματος των κόκκων

Το είδος των κόκκων που χρησιμοποιείτε μπορεί να επηρεάσει τα συμπτώματα εξίσου με τη μέθοδο παρασκευής. Οι ποικιλίες με σκούρο καβούρδισμα τείνουν να αποτελούν την καλύτερη επιλογή για όσους αντιμετωπίζουν καούρα.

Ο μεγαλύτερος χρόνος καβουρδίσματος διασπά περισσότερα από τα οξέα του καφέ. Έτσι, ένας σκουρόχρωμος καβουρδισμένος καφές μπορεί να είναι πιο ήπιος για το στομάχι από έναν ελαφρά καβουρδισμένο, παρότι η γεύση του είναι εντονότερη.

Πρόσθετες συμβουλές για την καφεΐνη και την κατανάλωση

Για να μειώσετε την καφεΐνη χωρίς να χρειαστεί να αραιώσετε υπερβολικά το ρόφημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καφέ με τη μισή συνήθη περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας μείγμα, συνδυάζοντας αλεσμένο ντεκαφεϊνέ σκούρου καβουρδίσματος με τους κανονικούς κόκκους σας.

Επιπλέον, η κατανάλωση ενός όξινου ροφήματος με άδειο στομάχι, χωρίς τροφή που θα μπορούσε να μετριάσει την επίδραση των οξέων, ενδέχεται να επιδεινώσει τα συμπτώματα της παλινδρόμησης. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr