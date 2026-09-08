Κοτόπουλο με baby πατάτες στο φούρνο, σερβιρισμένο με κρεμώδες dip: Μια παραδοσιακή συνταγή

Μια κλασική παραδοσιακή συνταγή, που συνδυάζει μπουτάκια κοτόπουλο και baby πατάτες ψημένα στον φούρνο, αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για το τραπέζι. Το πιάτο αυτό χαρακτηρίζεται από την πλούσια γεύση που αποκτάται μέσω της χρήσης ελαιολάδου, λεμονιού, σκόρδου και διαφόρων μυρωδικών, τα οποία συμβάλλουν στο να ροδίσουν και να μελώσουν τα υλικά κατά το ψήσιμο.

Η παρουσίαση του πιάτου ολοκληρώνεται με ένα κρεμώδες dip, το οποίο παρασκευάζεται από λευκό τυρί, κόλιανδρο και λεμόνι. Αυτή η σάλτσα προσφέρει μια ξεχωριστή διάσταση στη γεύση και την εμφάνιση του φαγητού, αναδεικνύοντας τα αρώματα και τις υφές των βασικών συστατικών.

Η αρχική προετοιμασία των υλικών

Για την έναρξη της προετοιμασίας, ο φούρνος προθερμαίνεται στους 220 βαθμούς Κελσίου, λειτουργώντας στις αντιστάσεις, τόσο πάνω όσο και κάτω. Αυτή η θερμοκρασία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το επιθυμητό ψήσιμο.

Οι baby πατάτες ξεπλένονται καλά και κόβονται, διατηρώντας τη φλούδα τους, είτε στη μέση είτε στα τέσσερα, ανάλογα με το μέγεθός τους. Παράλληλα, τα κρεμμύδια ξεφλουδίζονται και κόβονται σε χοντρές φέτες. Όλα αυτά τα υλικά τοποθετούνται σε ένα μεγάλο ταψί φούρνου, έτοιμα για τα επόμενα βήματα.

Η διαδικασία του μαριναρίσματος και των μυρωδικών

Στο ταψί προστίθεται και το χοντροκομμένο σκόρδο, το οποίο συμβάλλει στην αρωματική βάση του πιάτου. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα μπουτάκια κοτόπουλου, και ακολουθεί η προσθήκη ελαιολάδου, κόλιανδρου, θυμαριού, πάπρικας, αλατιού και μαύρου πιπεριού.

Όλα τα υλικά ανακατεύονται σχολαστικά με τα χέρια, κάνοντας ένα ελαφρύ «μασάζ» στα μπουτάκια κοτόπουλου και τις πατάτες, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα από τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο. Τέλος, ρίχνεται ο χυμός από ένα έως δύο λεμόνια, καθώς και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο και νερό, ολοκληρώνοντας το μαρινάρισμα.

Το ψήσιμο στο φούρνο

Το ταψί με το κοτόπουλο και τις πατάτες τοποθετείται στη μεσαία θέση του προθερμασμένου φούρνου. Ο χρόνος ψησίματος ανέρχεται σε περίπου 45 λεπτά, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φούρνο και το μέγεθος των υλικών.

Το πιάτο θεωρείται έτοιμο όταν το κοτόπουλο έχει ψηθεί καλά και οι πατάτες έχουν μαλακώσει επαρκώς, αποκτώντας ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα στην επιφάνειά τους. Αυτό το στάδιο εξασφαλίζει ότι το φαγητό είναι ζουμερό και γευστικό.

Η παρασκευή της κρεμώδους σάλτσας

Παράλληλα με το ψήσιμο, ετοιμάζεται η κρεμώδης σάλτσα που θα συνοδεύσει το πιάτο. Αρχικά, το λευκό τυρί θρυμματίζεται σε ένα μπολ. Στη συνέχεια, ανακατεύεται με κρεμ φρες και μαγιονέζα, δημιουργώντας μια πλούσια βάση.

Στο μείγμα προστίθεται ψιλοκομμένος κόλιανδρος και λίγο ξύσμα λεμονιού, ενώ ο χυμός λεμονιού προστίθεται κατά βούληση, ανάλογα με την προτίμηση στην οξύτητα. Όλα τα συστατικά ανακατεύονται μέχρι να ομογενοποιηθούν και να σχηματίσουν μια κρεμώδη σως, η οποία αλατοπιπερώνεται ανάλογα με τη γεύση.

Το σερβίρισμα του πιάτου

Μόλις το κοτόπουλο και οι πατάτες βγουν από τον φούρνο, είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό, συνοδευόμενο από την κρεμώδη σάλτσα λευκού τυριού. Η σάλτσα αυτή προσδίδει μια δροσερή και ταυτόχρονα πλούσια γεύση, συμπληρώνοντας αρμονικά το ψητό κοτόπουλο και τις πατάτες.

Η συνταγή αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα γεύμα που συνδυάζει την παράδοση με μια σύγχρονη πινελιά, χάρη στην προσθήκη του ιδιαίτερου dip.

Με πληροφορίες από: Topontiki