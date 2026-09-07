Νέα απάτη με «μαϊμού» θέσεις εργασίας αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς

Ένα νέο κύμα απατών με ψεύτικες θέσεις εργασίας έχει κάνει την εμφάνισή του, εκμεταλλευόμενο την έντονη αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους που στέλνουν μαζικά αιτήσεις μέσω πλατφορμών όπως το LinkedIn. Επιτήδειοι στο εξωτερικό έχουν καταστρώσει νέου τύπου απάτες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Το ίδιο το LinkedIn αναγνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η τακτική των απατεώνων γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της απάτης από τους υποψήφιους εργαζόμενους.

Η περίπτωση του θύματος και η απώλεια χιλιάδων λιρών

Το BBC αναφέρθηκε σε μια χαρακτηριστική περίπτωση θύματος που έχασε αποταμιεύσεις ύψους 18.000 λιρών σε κρυπτονομίσματα. Το άτομο αυτό, αφού είχε υποβάλει την παραίτησή του, είχε δηλώσει στο LinkedIn ότι αναζητούσε νέα εργασία.

Ένας ψεύτικος υπεύθυνος προσλήψεων τον προσέγγισε με μια πιθανή πρόταση συνεργασίας και πραγματοποίησε βιντεοκλήση για τη θέση. Στη συνέχεια, του ζητήθηκε να εκτελέσει μια τυπική τεχνική αξιολόγηση, ακολουθώντας οδηγίες που περιέχονταν σε ένα έγγραφο Google Sheets. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό περιείχε κακόβουλο λογισμικό. Αφού ολοκλήρωσε την εργασία, ο υποψήφιος πήγε για ύπνο και όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι τα ηλεκτρονικά του πορτοφόλια είχαν αδειάσει από τις αποταμιεύσεις του.

Πώς λειτουργεί η απάτη και οι «παγιδευμένες» εφαρμογές

Ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας Have I Been Squatted εξήγησε την πολυπλοκότητα της απάτης. Όπως δήλωσε, «αυτό το άτομο καθοδηγήθηκε μέσα από μια διαδικασία που έμοιαζε με πραγματική συνέντευξη εργασίας, σε πραγματικές σελίδες της Google, πίσω από μια πραγματική σύνδεση Google, και το λογισμικό που του ζητήθηκε να εγκαταστήσει έφερε ψηφιακή υπογραφή όπως κάθε νόμιμη εφαρμογή».

Εκτός από το κακόβουλο λογισμικό σε έγγραφα, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τον ενθουσιασμό των υποψηφίων κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για να τους παρασύρουν να κατεβάσουν παγιδευμένες εφαρμογές για κινητά. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι μια ψεύτικη εφαρμογή Indeed Interview ή μία άλλη με το όνομα MyInterview.

Οι τακτικές των απατεώνων και η προειδοποίηση της Indeed

Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Malwarebytes, οι απατεώνες χρησιμοποιούν δολώματα όπως: «Ολοκληρώστε τη συνέντευξή σας εγκαθιστώντας την εφαρμογή Indeed» ή «Το συμφωνητικό μισθοδοσίας είναι διαθέσιμο μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής». Μόλις εγκατασταθούν, αυτές οι κακόβουλες εφαρμογές επιτρέπουν στους χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό ή για την πραγματοποίηση οικονομικών επιθέσεων.

Για να προστατευθούν οι χρήστες, η Indeed ανάρτησε πρόσφατα στο διαδίκτυο μια σημαντική προειδοποίηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, «οι συνεντεύξεις μέσω της πλατφόρμας του Indeed πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης και δεν απαιτούν ποτέ τη λήψη ειδικής εφαρμογής».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr