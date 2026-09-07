Πώς να μιλάτε για να σας ακούνε: δύο απλές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Για να δείχνει κάποιος πιο σίγουρος και να εμπνέει κύρος στην επικοινωνία του, δεν χρειάζεται να μιλάει ακατάπαυστα. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτή την ικανότητα γνωρίζουν ακριβώς τι να πουν και, εξίσου σημαντικό, πότε να σταματήσουν. Το πραγματικό κύρος, σύμφωνα με τον ειδικό επικοινωνίας John Bowe, δεν βρίσκεται τόσο στην εξωτερική εμφάνιση, όσο στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους γύρω μας.

Η δύναμη της σαφήνειας και της λιτότητας

Οι προσωπικότητες που θεωρούνται επιβλητικές και αξιόπιστες μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ικανότητα να μεταφέρουν μια σύνθετη σκέψη με λίγες και ξεκάθαρες λέξεις. Αποφεύγουν τις περιττές κουβέντες, τις κολακείες και τις «σάλτσες», μιλώντας ουσιαστικά και συγκεκριμένα. Αυτή η δεξιότητα δεν είναι έμφυτη, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί με προσπάθεια.

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη στην επικοινωνία είναι η υπερανάλυση, όπου στην προσπάθειά μας να αποδείξουμε την γνώση μας σε ένα θέμα, καταλήγουμε να μιλάμε περισσότερο από όσο χρειάζεται. Για παράδειγμα, στην ερώτηση «Θα είναι έτοιμη η αναφορά την Τρίτη;», μια άμεση απάντηση όπως «Ναι, θα είναι έτοιμη την Τρίτη» ακούγεται πολύ πιο σίγουρη και πειστική από μια μακροσκελή εξήγηση γεμάτη αβεβαιότητες όπως «νομίζω», «μάλλον» ή «ίσως».

Περιορίστε τις περιττές λέξεις και φράσεις

Για να βελτιώσετε την επικοινωνία σας, είναι σημαντικό να ξεχωρίζετε τι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο συνομιλητής σας από το σύνολο των πληροφοριών που κατέχετε. Ξεκινήστε περιορίζοντας λέξεις και φράσεις που υποδηλώνουν αναποφασιστικότητα ή είναι απλώς «γεμίσματα» του λόγου. Τέτοιες είναι τα «εεε», «ξέρεις», «νομίζω», «ίσως», «κάπως» ή εκφράσεις όπως «ήθελα απλώς να πω».

Επιπλέον, συνιστάται να αποφεύγετε την περιττή ορολογία και τις μεγάλες, σύνθετες προτάσεις, ειδικά όταν το ίδιο μήνυμα μπορεί να μεταφερθεί με πιο απλό και άμεσο τρόπο. Η σαφήνεια και η συντομία ενισχύουν την αξιοπιστία του λόγου σας.

Ξεκινήστε με το βασικό συμπέρασμα

Ένα άλλο απλό, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό «μυστικό» στην επικοινωνία είναι να ξεκινάτε την απάντησή σας από το βασικό συμπέρασμα. Αν σας ρωτήσουν πότε θα ξεκινήσει ένα έργο, δώστε πρώτα την ημερομηνία, για παράδειγμα «Την Τρίτη». Αν η ερώτηση αφορά τη συμφωνία σας με μια πρόταση, ξεκινήστε με ένα ξεκάθαρο «Ναι» ή «Όχι».

Αφού δώσετε την άμεση απάντηση, μπορείτε στη συνέχεια να εξηγήσετε τους λόγους και τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, «Δεν προχωρήσαμε στην εξαγορά για τρεις λόγους. Πρώτον, τα οικονομικά δεδομένα άλλαξαν. Δεύτερον, εντοπίσαμε ένα ρυθμιστικό ζήτημα. Και τρίτον, θεωρούμε ότι υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων». Με αυτόν τον τρόπο, ο συνομιλητής σας κατανοεί αμέσως το κύριο σημείο και μπορεί να παρακολουθήσει ευκολότερα τη συλλογιστική σας πορεία.

Με πληροφορίες από: jenny.gr