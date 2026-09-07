Οι νέοι δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος

Μια πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει στο φως μια ενδιαφέρουσα τάση σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των νέων, υποδεικνύοντας ότι είναι πιο ανοιχτοί στην ιδέα να μειώσουν ή να σταματήσουν την κατανάλωση κρέατος από ό,τι πιστεύαμε. Η έρευνα αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων διατροφικών επιλογών, ειδικά κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Οι επιπτώσεις της κατανάλωσης κρέατος

Η κατανάλωση κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον, αλλά και στην ευζωία των ζώων. Σύμφωνα με την Επιτροπή EAT–Lancet για υγιή, βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων, μια φυτική διατροφή, πλούσια σε τρόφιμα ολικής άλεσης, θα μπορούσε να αποτρέψει το 27% των θανάτων παγκοσμίως.

Επιπλέον, μια τέτοια διατροφή θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάσωση περισσότερων από 80 δισεκατομμυρίων ζώων κάθε χρόνο και να προκαλέσει 75% λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παρόλο που ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως αυτή της Δανίας, εισάγουν νομοθεσία που ενθαρρύνει τους πολίτες να αγοράζουν και να καταναλώνουν περισσότερα φυτικά τρόφιμα, η πρόγος παραμένει αργή, κυρίως λόγω της δυσκολίας αλλαγής των απόψεων των ενηλίκων σχετικά με το κρέας.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι νέοι μπορεί να είναι περισσότερο ανοιχτοί στο να κόψουν το κρέας. Στην έρευνα ρωτήθηκαν περισσότεροι από 1.000 νέοι ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μέση ηλικία τα 23 έτη, για το εάν είχαν σκεφτεί να σταματήσουν να τρώνε κρέας όταν ήταν ακόμη μαθητές. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες, συγκεκριμένα το 48,5%, δήλωσαν ότι το είχαν σκεφτεί.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 50,4% αυτών των συμμετεχόντων πράγματι σταμάτησε να τρώει κρέας για κάποιο χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά, από την ομάδα που είχε σκεφτεί να σταματήσει, το 15,3% σταμάτησε για ημέρες, το 17,1% για εβδομάδες, το 20,7% για μήνες, το 21,5% για χρόνια και το 25,5% μόνιμα.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή

Σε μια συμπληρωματική έρευνα, ζητήθηκε από 461 νέους ενήλικες, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι είχαν σκεφτεί να σταματήσουν να τρώνε κρέας όταν ήταν μικρότεροι, να μιλήσουν περισσότερο για τις εμπειρίες τους. Οι επιστήμονες θέλησαν να κατανοήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν να σκεφτούν για πρώτη φορά την αποχή από το κρέας.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν διάφορους λόγους. Κάποιοι μίλησαν για ένα αίσθημα αποστροφής που ένιωθαν απέναντι στο κρέας, ενώ άλλοι περιέγραψαν μια «επιφοίτηση σχετικά με το κρέας», όταν συνειδητοποίησαν από πού προερχόταν αυτό που έτρωγαν. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία πολλοί άνθρωποι ήδη αμφισβητούν τις διατροφικές τους επιλογές, καθιστώντας σημαντικό το επόμενο βήμα για την κατανόηση του πώς σχολεία, τοπικές αρχές και ομάδες συνομηλίκων μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους που ενδιαφέρονται για πιο υγιεινές, ηθικές και βιώσιμες διατροφές.

Με πληροφορίες από: jenny.gr