Η χολίνη μπορεί να αποτελεί νέο «κλειδί» για τον αγχωμένο εγκέφαλο

Μια νέα επιστημονική εργασία στρέφει τους προβολείς σε ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, τη χολίνη, συνδέοντας τα χαμηλότερα επίπεδά της με τις αγχώδεις διαταραχές. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τον πιθανό ρόλο της χολίνης στον τρόπο που ο εγκέφαλος διαχειρίζεται το άγχος, ένα πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας

Η συζήτηση για τη χολίνη ξεκίνησε από μια μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Richard J. Maddock και Jason Smucny, ερευνητές του University of California, Davis. Η εργασία τους δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Psychiatry.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και ανέλυσαν στοιχεία από 25 δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων. Συνολικά, μελέτησαν 370 άτομα που έπασχαν από κοινωνική αγχώδη διαταραχή, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή πανικού, καθώς και 342 άτομα που δεν εμφάνιζαν αυτές τις διαταραχές.

Για τη μελέτη τους, χρησιμοποίησαν τη φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού πρωτονίων (¹H-MRS). Πρόκειται για μια μη επεμβατική τεχνική που επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάζουν τη συγκέντρωση συγκεκριμένων μεταβολιτών μέσα στους ιστούς, πέρα από την απλή αποτύπωση της ανατομίας του εγκεφάλου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εντοπίστηκε ένα σταθερό σήμα: οι ενώσεις που περιέχουν χολίνη βρέθηκαν σημαντικά μειωμένες στον προμετωπιαίο φλοιό και συνολικά στις φλοιώδεις περιοχές των ανθρώπων με αγχώδεις διαταραχές. Στα δεδομένα υψηλότερης ποιότητας, η μέση διαφορά έφτανε περίπου το 8%. Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε σε όλες τις διαφορετικές αγχώδεις διαταραχές που εξετάστηκαν.

Ο ρόλος και η σημασία της χολίνης

Η χολίνη αποτελεί ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αν και ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει μια ποσότητα, αυτή δεν είναι αρκετή για να καλύψει όλες τις ανάγκες του, καθιστώντας αναγκαία την πρόσληψή της μέσω της διατροφής.

Σύμφωνα με το Office of Dietary Supplements των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH), η χολίνη συμμετέχει στη δημιουργία των κυτταρικών μεμβρανών. Επιπλέον, ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα τη χρειάζονται για βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη μνήμη, τη διάθεση και τον μυϊκό έλεγχο.

Τροφές όπως το αυγό, το ψάρι και η σόγια αναφέρονται ως πηγές χολίνης, υποδεικνύοντας τη σύνδεση της καθημερινής διατροφής με την πρόσληψη αυτού του συστατικού.

Οι αγχώδεις διαταραχές παγκοσμίως

Οι αγχώδεις διαταραχές συγκαταλέγονται σήμερα στις συχνότερες ψυχικές διαταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περίπου 359 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με κάποια αγχώδη διαταραχή το 2021. Ωστόσο, μόλις περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους που χρήζουν φροντίδας λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία.

Ο ερευνητής πίσω από τη μελέτη

Ο Richard Maddock, ένας εκ των ερευνητών της μελέτης, είναι ψυχίατρος και κλινικός νευροεπιστήμονας με εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στις αγχώδεις διαταραχές. Έχει ειδίκευση στη μαγνητική φασματοσκοπία και στον μεταβολισμό ενώσεων χολίνης στον εγκέφαλο, με το επιστημονικό του προφίλ στο UC Davis να αναφέρει περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας στη νευροβιολογία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr