Ο Άντριου Γκάρφιλντ προτείνει έναν Spider-Man που εξερευνά τη σεξουαλικότητά του, ενώ ο Τομ Χόλαντ μιλά για τον επόμενο ηθοποιό

Ο Άντριου Γκάρφιλντ επανέφερε πρόσφατα την ιδέα ενός Spider-Man που θα μπορούσε να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του, θέτοντας το ερώτημα γιατί ο δημοφιλής ήρωας δεν θα μπορούσε να είναι γκέι ή να ενδιαφέρεται για άντρες. Την ίδια στιγμή, ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μελλοντική μετάδοση του ρόλου του Spider-Man σε νέο ηθοποιό, με την ομάδα να εργάζεται πάνω σε αυτό από την ολοκλήρωση της ταινίας «Spider-Man: No Way Home».

Ο Άντριου Γκάρφιλντ και οι σκέψεις για την ταυτότητα του Spider-Man

Ο 43χρονος ηθοποιός Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Peter Parker στις δύο ταινίες «The Amazing Spider-Man» και επέστρεψε στον ρόλο στο «Spider-Man: No Way Home», επανέφερε την ιδέα ότι ο υπερήρωας θα μπορούσε να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του. Ο Γκάρφιλντ αναρωτήθηκε δημόσια γιατί ο Peter Parker «δεν μπορεί να είναι γκέι» ή να ενδιαφέρεται για άντρες, προτείνοντας μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση στον χαρακτήρα.

Αυτή η συζήτηση δεν είναι καινούργια για τον ηθοποιό, καθώς είχε θέσει το ίδιο ερώτημα ήδη από το 2013. Τότε, μιλώντας στο Entertainment Weekly, είχε εξηγήσει ότι είχε συζητήσει με τον παραγωγό Ματ Τόλμαχ την πιθανότητα η Μέρι Τζέιν, η παραδοσιακή αγαπημένη του Spider-Man, να είναι άνδρας. Ο Γκάρφιλντ είχε αναρωτηθεί «Γιατί δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι ο Peter εξερευνά τη σεξουαλικότητά του;» και είχε χαρακτηρίσει την ιδέα ως «ελάχιστα πρωτοποριακή».

Η σημασία της ταύτισης και της συμπερίληψης

Ο Άντριου Γκάρφιλντ τόνισε πως ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν τον Spider-Man έναν τόσο αγαπητό ήρωα είναι η δυνατότητα του καθενός να ταυτιστεί μαζί του. Αυτή η ταύτιση, όπως υπογράμμισε ο ηθοποιός, μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από το φύλο, τη σεξουαλικότητα ή το χρώμα δέρματος του ατόμου. Ο ίδιος εξέφρασε την προτίμησή του στην ιδέα ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται και εκπροσωπούνται.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για τη συμπερίληψη, ο Γκάρφιλντ είχε μάλιστα προτείνει τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν ως πιθανό συμπρωταγωνιστή. Είχε δηλώσει τότε ότι θα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η ιδέα μιας διαφυλετικής bisexual ιστορίας για τον Spider-Man, διευρύνοντας περαιτέρω τα όρια της παραδοσιακής απεικόνισης του χαρακτήρα.

Το μέλλον του Spider-Man και η παράδοση του ρόλου

Ενώ ο Άντριου Γκάρφιλντ μοιράζεται τις σκέψεις του για την εξέλιξη του χαρακτήρα, ο 30χρονος Τομ Χόλαντ, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποδύεται τον Peter Parker, αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του ρόλου. Σύμφωνα με τον Χόλαντ, υπάρχει ήδη ένα «ολόκληρο σχέδιο» για τη μελλοντική μετάδοση του ρόλου του Spider-Man σε έναν νέο ηθοποιό. Αυτό το σχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία από την ομάδα παραγωγής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: No Way Home».

Ο Χόλαντ δήλωσε ότι έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο ερμηνευτή του ρόλου. Παρόλα αυτά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πιθανό να υποστεί αλλαγές στο μέλλον. Όσον αφορά την επιλογή του επόμενου Spider-Man, ο Τομ Χόλαντ έχει ήδη εκφράσει την προτίμησή του για ένα όνομα: τον Όουεν Κούπερ, ο οποίος είναι γνωστός από τη σειρά «Adolescence».

Με πληροφορίες από: Gazzetta