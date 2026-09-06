Μπύρες χωρίς αλκοόλ: Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το «0%»;

Καθώς η ζήτηση για μπύρες και άλλα ποτά χωρίς αλκοόλ αυξάνεται ραγδαία, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις ενδείξεις «χωρίς αλκοόλ», «μη αλκοολούχο» και «0.0%». Στην αγορά των ποτών αυτών, το «0.0%» δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη απουσία αλκοόλ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από καταναλωτές και φορείς του κλάδου.

Η παραπλανητική σήμανση και οι αντιδράσεις

Σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι επιλέγουν να απέχουν από το αλκοόλ μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε συζητήσεις που έχουν μεταφερθεί ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ, με καταναλωτές να καταγγέλλουν παραπλανητική διαφήμιση.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας ζητούν από τις εταιρείες μεγαλύτερη ακρίβεια στους ισχυρισμούς τους και την απόσυρση διατυπώσεων που υποδηλώνουν πλήρη απουσία αλκοόλ, όταν αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ο Μάρκος Σαλαζάρ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Μη Αλκοολούχων Ποτών (ANBA), επισημαίνει ότι είναι λογικό οι καταναλωτές να καταλαμβάνονται εξ απροόπτου όταν υποθέτουν ότι ένα ποτό δεν έχει ίχνος αλκοόλ και μετά ανακαλύπτουν ότι περιέχει κάποια ελάχιστη ποσότητα.

Ο προβληματισμός σε ευαίσθητες ομάδες

Παρόμοιος προβληματισμός επικρατεί και σε ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών. Σε διαδικτυακό φόρουμ για εγκύους και γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυες, χρήστες του Reddit ρώτησαν αν πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ. Ορισμένες απαντήσεις ανέφεραν αυστηρή απαγόρευση από τους γιατρούς τους για την προστασία του εμβρύου, ενώ άλλες σημείωναν ότι καταναλώνουν τα συγκεκριμένα ποτά με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

Στους δότες και τους λήπτες μοσχευμάτων, η κατάσταση είναι επίσης περίπλοκη. Ο Τιμ Σαβόι, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος το 2022 λόγω κίρρωσης από αλκοόλ, άρχισε να πίνει εναλλακτικές μπύρες περίπου έναν χρόνο μετά. Σήμερα καταναλώνει ένα με δύο μπουκάλια σχεδόν καθημερινά. Οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει τον 36χρονο για τα ίχνη αλκοόλ, τονίζοντας ότι η συνολική ποσότητα παίζει καθοριστικό ρόλο.

Ο Σαβόι, που ζει στην Ουάσινγκτον και εργάζεται στον φιλανθρωπικό τομέα, γνωρίζει ότι πολλοί στη μεταμοσχευτική κοινότητα θεωρούν λανθασμένη οποιαδήποτε επαφή με το αλκοόλ. Ο ίδιος θεωρεί τη μη αλκοολούχο μπύρα μια πολύ καλύτερη επιλογή από την κανονική, ενώ οι τακτικές αιματολογικές εξετάσεις του δείχνουν ότι το συκώτι του λειτουργεί φυσιολογικά.

Οι μέθοδοι παραγωγής των μη αλκοολούχων ποτών

Η παραγωγική διαδικασία για τα ποτά χωρίς αλκοόλ ποικίλλει. Ορισμένες εταιρείες παραλείπουν εντελώς τη ζύμωση, η οποία είναι η φυσική διαδικασία παραγωγής αλκοόλ. Αντίθετα, αναμειγνύουν βότανα και μπαχαρικά σε ζεστό νερό πριν από την απόσταξη.

Άλλες εταιρείες επιλέγουν να ελέγχουν τη ζύμωση, αραιώνουν τη συνταγή ή αφαιρούν το αλκοόλ με συγκεκριμένες τεχνικές. Αυτές οι διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα με διαφορετικά επίπεδα υπολειμματικού αλκοόλ, παρά την κοινή σήμανση «χωρίς αλκοόλ» ή «0.0%».

Με πληροφορίες από: in.gr