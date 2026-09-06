Ψυχολόγος αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ανθρώπων που περπατούν γρήγορα

Ο ρυθμός με τον οποίο περπατάμε μπορεί να φαίνεται ως μια απλή καθημερινή συνήθεια, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση και την προσωπικότητα, ενδέχεται να συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η Christal Castagnozz, Κλινική Διευθύντρια και Κλινική Ψυχολόγος στην Thrive Psychology Group, εξηγεί ότι ο τρόπος που κινούμαστε μπορεί να υποδηλώνει στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου μπορεί να «διαβαστεί» αποκλειστικά από την ταχύτητα του βήματός του, καθώς η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ωστόσο, ένα γρήγορο βήμα μπορεί να αποτελέσει μια μικρή ένδειξη αποφασιστικότητας, δείχνοντας ότι κάποιος γνωρίζει τον προορισμό του και κινείται προς αυτόν χωρίς δισταγμούς.

Ο ρυθμός βάδισης ως ένδειξη προσωπικότητας

Η ταχύτητα με την οποία βαδίζουμε, αν και θεωρείται ασήμαντη, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέεται με στοιχεία όπως η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία, όπως αναφέρει η ψυχολόγος. Πρόκειται για μια σύνδεση που αναδεικνύεται από έρευνες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της κίνησης και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.

Ευσυνειδησία και αποφασιστικότητα

Ένα από τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το γρήγορο βάδισμα είναι η ευσυνειδησία. Αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται με την οργάνωση, την πειθαρχία, την αξιοπιστία και την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των υποχρεώσεων. Το γρήγορο περπάτημα μπορεί να αποτελέσει μια έκφραση αυτής της τάσης, καθώς ο άνθρωπος γνωρίζει πού θέλει να πάει και κινείται προς τα εκεί χωρίς καθυστερήσεις.

Η αποφασιστικότητα είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο. Ένα γρήγορο βήμα μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι αποφασισμένος, ξέρει τι θέλει και δεν διστάζει να προχωρήσει.

Εξωστρέφεια και χαμηλότερος νευρωτισμός

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να είναι πιο κοινωνικοί και ενεργητικοί, αντλώντας ενέργεια από την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Συχνά προτιμούν περιβάλλοντα που τους κρατούν δραστήριους τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζεται στον γρήγορο ρυθμό βάδισης.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ίσως προκαλεί έκπληξη είναι ο χαμηλότερος νευρωτισμός. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι όσοι ανησυχούν λιγότερο μπορεί να ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια σε εσωτερικές σκέψεις και προβληματισμούς, κι έτσι να κινούνται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φυσικότητα.

Αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και ανοιχτότητα στην εμπειρία

Η αυτοπεποίθηση, η οποία συνδέεται με τη φυσικότητα και την έλλειψη ανησυχίας, μπορεί επίσης να εκδηλώνεται μέσω ενός γρήγορου βήματος. Παράλληλα, η φιλοδοξία αναφέρεται ως ένα από τα στοιχεία που μπορεί να συνδέονται με τον τρόπο που κινούμαστε.

Τέλος, το γρήγορο περπάτημα μπορεί να συνδέεται με την ανοιχτότητα στην εμπειρία. Αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται με την περιέργεια, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την προθυμία να δοκιμάσει κάποιος κάτι καινούργιο. Αν και η σχέση με την ταχύτητα βάδισης δεν θεωρείται άμεση, η τάση προς την καινοτομία και τον ενθουσιασμό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύεται από αυξημένο ρυθμό κίνησης. Ένας άνθρωπος που αναζητά διαρκώς νέα ερεθίσματα μπορεί να έχει γενικότερα έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, κάτι που ενδέχεται να αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο που περπατά.

Με πληροφορίες από: dnews.gr