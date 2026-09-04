Τα μεγαλύτερα red flags στις σχέσεις για Έλληνες και Ελληνίδες, σύμφωνα με νέα έρευνα

Τα «red flags» στις σχέσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή μας γλώσσα, συζητιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με φίλους, και χρησιμοποιούνται ευρέως για να περιγράψουν εκείνες τις συμπεριφορές που μας κάνουν να σκεφτούμε πως «κάτι δεν πάει καλά». Ωστόσο, η αναγνώριση αυτών των προειδοποιητικών σημείων, όταν τα βιώνουμε μέσα στη δική μας σχέση, μπορεί να είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία. Μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο τι ακριβώς θεωρούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ως τα μεγαλύτερα «red flags» στις ερωτικές τους σχέσεις.

Τι θεωρούν «κόκκινη σημαία» οι Έλληνες

Η ερευνητική πλατφόρμα «People of Greece» της QED ανέλαβε να καταγράψει τις αντιλήψεις των Ελλήνων γύρω από τα προειδοποιητικά σημάδια στις ερωτικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες διαφορές τόσο ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, όσο και μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην κορυφή των συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται ως «κόκκινες σημαίες» βρίσκονται η συστηματική προσβολή, οι απειλές και η βία, καθώς και τα συχνά ψέματα. Κάθε μία από αυτές τις συμπεριφορές συγκεντρώνει ένα υψηλό ποσοστό 87% στην αναγνώριση από τους συμμετέχοντες. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι Έλληνες φαίνεται πως μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν αρκετά καθαρά πότε μια συμπεριφορά ξεπερνά τα όρια μιας απλής δυσκολίας στη σχέση και μετατρέπεται σε ένα πραγματικό προειδοποιητικό σημάδι.

Οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Η έρευνα ανέδειξε πως οι γυναίκες αναγνωρίζουν σε υψηλότερο βαθμό σχεδόν όλα τα βασικά «red flags» σε σύγκριση με τους άνδρες. Ειδικότερα, για τις γυναίκες, η επιθετικότητα και η βία κατατάσσονται στην κορυφή των προειδοποιητικών σημείων, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 93%. Ακολουθεί ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό σημάδι: ο σύντροφος που «πιέζει ή δεν σέβεται το όχι», το οποίο συγκεντρώνει 89% και εμφανίζεται στην πεντάδα των σημαντικότερων «red flags» αποκλειστικά για τις γυναίκες.

Η σημασία της αναγνώρισης των ορίων

Η αναγνώριση του συντρόφου που πιέζει ή δεν σέβεται το «όχι» είναι κρίσιμη, καθώς το ζήτημα αυτό δεν αφορά απλώς την ποιότητα της επικοινωνίας ή την εμπιστοσύνη μέσα σε μια σχέση. Αντιθέτως, σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια, την αυτονομία και τον σεβασμό των προσωπικών ορίων του ατόμου. Η έρευνα τονίζει πως μια υγιής σχέση δεν σημαίνει την απουσία διαφωνιών, εντάσεων ή δύσκολων στιγμών. Σημαίνει, όμως, ότι υπάρχουν σαφή όρια, αμοιβαίος σεβασμός και ένα αίσθημα ασφάλειας για όλα τα μέρη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της μελέτης δεν αφορά μόνο ποιες συμπεριφορές θεωρούνται «red flag», αλλά και το τι κάνουν οι άνθρωποι όταν τελικά τις αναγνωρίζουν.

Με πληροφορίες από: mama365.gr