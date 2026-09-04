Το δημοφιλές φυτό που δεν πρέπει να έχετε στο σπίτι, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι

Το Φενγκ Σούι αποδίδει στα φυτά τη δυνατότητα να επηρεάζουν την ενέργεια ενός χώρου, καθώς κάποια θεωρούνται ότι προσελκύουν ευημερία, ισορροπία και θετική ενέργεια. Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές φυτό που, σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες αυτής της φιλοσοφίας, καλό είναι να αποφεύγεται στους εσωτερικούς χώρους.

Πρόκειται για την ορτανσία, ένα φυτό γνωστό για τα πλούσια άνθη του και την ποικιλία των χρωμάτων του, ο συμβολισμός του οποίου δεν θεωρείται ιδιαίτερα θετικός για το εσωτερικό του σπιτιού.

Η επίδραση των φυτών στο Φενγκ Σούι

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, η τοποθέτηση αντικειμένων και φυτών σε έναν χώρο μπορεί να επηρεάσει τη ροή του τσι, δηλαδή της ζωτικής ενέργειας που διαπερνά το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα φυτά θεωρείται ότι ενισχύουν την αρμονία και την ευημερία, ενώ άλλα συνδέονται με λιγότερο θετικές συναισθηματικές καταστάσεις.

Η φιλοσοφία αυτή υποστηρίζει ότι η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των φυτών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ισορροπημένου και ευχάριστου περιβάλλοντος.

Η ορτανσία και ο συμβολισμός της

Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η ορτανσία συνδέεται σε ορισμένες ερμηνείες του Φενγκ Σούι με τη μοναξιά, την απομόνωση και την εσωστρέφεια. Αυτή η πεποίθηση δεν σχετίζεται με κάποια φυσική ιδιότητα του φυτού, αλλά με τον συμβολισμό που του αποδίδεται.

Τα μεγάλα, πυκνά άνθη της, καθώς και ορισμένες από τις απαλές ή ψυχρές αποχρώσεις της, έχουν συνδεθεί συμβολικά με τη μελαγχολία και την απομάκρυνση από τους άλλους.

Πού προτιμάται η τοποθέτηση της ορτανσίας

Για αυτόν τον λόγο, όσοι ακολουθούν τις συγκεκριμένες αρχές του Φενγκ Σούι προτιμούν να τοποθετούν τις ορτανσίες σε εξωτερικούς χώρους. Ο κήπος, η βεράντα ή το μπαλκόνι θεωρούνται πιο κατάλληλα σημεία για την ορτανσία, αντί για το εσωτερικό του σπιτιού.

Με βάση αυτή την αντίληψη, η ορτανσία δεν θεωρείται η ιδανική επιλογή για την είσοδο ενός σπιτιού, όπου προτιμώνται φυτά που συμβολίζουν την ανάπτυξη, την ευημερία και τη θετική ενέργεια.

Φυσικά, πρόκειται για φιλοσοφικές και συμβολικές αντιλήψεις και όχι για επιστημονικά τεκμηριωμένες ιδιότητες του φυτού. Ωστόσο, για όσους ακολουθούν τις αρχές του Φενγκ Σούι, η ορτανσία μπορεί να παραμείνει στον εξωτερικό χώρο, προσφέροντας την ομορφιά της χωρίς να εντάσσεται στη διακόσμηση του εσωτερικού του σπιτιού.

Με πληροφορίες από: bovary.gr