Η boho τάση με τα κρόσσια από τα '60s που επιστρέφει δυναμικά το 2026

Μια από τις πιο δημοφιλείς διακοσμητικές τάσεις της δεκαετίας του 1960, αυτή των κροσσιών και ειδικότερα των δερμάτινων, αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά το 2026. Η δεκαετία του '60 χαρακτηριζόταν από δημιουργική ελευθερία και παιχνιδιάρικη διάθεση στον τρόπο διακόσμησης των σπιτιών, στοιχεία που συνεχίζουν να συναρπάζουν μέχρι σήμερα.

Η αναβίωση των δερμάτινων κροσσιών

Τα δερμάτινα έπιπλα με κρόσσια αποτελούν έναν διασκεδαστικό τρόπο για να προσδώσετε κίνηση στο σαλόνι σας. Η συγκεκριμένη τάση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μια boho ή δυτική αισθητική, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια απροσδόκητη και όμορφη προσθήκη ακόμα και σε ένα πιο εκλεπτυσμένο στυλ διακόσμησης.

Η επιστροφή αυτής της τάσης το 2026 προσφέρει την ευκαιρία να ενσωματώσετε στοιχεία από το παρελθόν με έναν σύγχρονο τρόπο, δίνοντας μια ξεχωριστή πινελιά στον χώρο σας.

Πώς να ενσωματώσετε την τάση στο σαλόνι σας

Αν επιθυμείτε να υιοθετήσετε αυτό το trend στο δικό σας σαλόνι, μπορείτε να επενδύσετε σε έναν δερμάτινο καναπέ με κρόσσια. Για όσους προτιμούν μια πιο διακριτική προσέγγιση στις επιλογές διακόσμησης, μια δερμάτινη καρέκλα ή ένα υποπόδιο με κρόσσια αποτελούν ιδανικές λύσεις.

Σύμφωνα με άρθρο του House Digest, αν ένα δερμάτινο έπιπλο με κρόσσια ταιριάζει στη διακόσμηση του σαλονιού σας, τότε η επένδυση αξίζει τον κόπο. Τα δερμάτινα έπιπλα με κρόσσια, ειδικά αν είναι από γνήσιο δέρμα, μπορούν να αποτελέσουν μια αρκετά καλή επένδυση για το σπίτι.

Στυλιστικές επιλογές και χρωματικές παλέτες

Για έμπνευση, μπορείτε να στραφείτε στη διακόσμηση δυτικού στιλ. Συνδυάστε υλικά όπως σουέτ και δέρμα για να δημιουργήσετε μια ακατέργαστη υφή και αίσθηση στον χώρο. Αυτός ο συνδυασμός προσδίδει βάθος και χαρακτήρα.

Όσον αφορά τις χρωματικές επιλογές, μια ζεστή ουδέτερη παλέτα χρωμάτων είναι ιδανική για μια αυθεντική δυτική εμφάνιση. Οι βασικές αποχρώσεις που προτείνονται να ενσωματώσετε είναι το σκουριασμένο κόκκινο, το σκούρο πράσινο, το πλούσιο καφέ και το απαλό μπεζ. Αυτά τα χρώματα συμπληρώνουν αρμονικά τα δερμάτινα στοιχεία και ενισχύουν την αισθητική.

Οικονομικές λύσεις και DIY προτάσεις

Για όσους αναζητούν μια πιο οικονομική λύση ή ένα προσωπικό άγγιγμα, ένα DIY project είναι εφικτό. Μπορείτε να προσθέσετε δερμάτινες λεπτομέρειες σε ένα ήδη υπάρχον έπιπλο. Οι δερμάτινες λεπτομέρειες διατίθενται στο διαδίκτυο σε μια ποικιλία από διασκεδαστικά και μοναδικά χρώματα.

Η στερέωσή τους είναι απλή: μπορείτε να τις ράψετε στο χέρι ή να χρησιμοποιήσετε κόλλα για ύφασμα, δίνοντας έτσι μια νέα πνοή στα έπιπλά σας με έναν δημιουργικό και προσιτό τρόπο.

Με πληροφορίες από: harpersbazaar.gr