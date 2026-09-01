Τρεις συνήθειες που μαρτυρούν υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο

Η κοινή αντίληψη για έναν ευφυή άνθρωπο συχνά περιλαμβάνει την εικόνα ενός ατόμου που είναι διαρκώς οργανωμένο, παραγωγικό και σε εγρήγορση. Ωστόσο, αυτή η άκαμπτη εικόνα δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματικότητα της ανθρώπινης νοημοσύνης, η οποία δεν λειτουργεί αδιάκοπα σαν μια μηχανή. Οι γνωστικοί, σωματικοί και συναισθηματικοί πόροι κάθε ανθρώπου είναι περιορισμένοι, και η έξυπνη διαχείρισή τους μπορεί να εκδηλώνεται με τρόπους που παρεξηγούνται.

Η αξία της αποδοτικότητας και η αποφυγή της άσκοπης προσπάθειας

Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Mark Travers στο Psychology Today, ορισμένες συνήθειες που εκλαμβάνονται ως τεμπελιά, στην ουσία αποκαλύπτουν έναν πιο ευφυή τρόπο λειτουργίας. Αυτά τα άτομα αποφεύγουν την άσκοπη προσπάθεια, αναζητώντας πιο σύντομες διαδρομές για την επίτευξη των στόχων τους.

Προτιμούν να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και αμφισβητούν διαδικασίες που δεν αποφέρουν καρπούς, επιλέγοντας λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι μπορεί να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά ο ένας να ακολουθήσει κάθε πιθανό βήμα, ενώ ο άλλος να εντοπίσει γρήγορα το μοτίβο που οδηγεί στη λύση. Το δεύτερο άτομο, αν και φαίνεται να προσπαθεί λιγότερο, έχει βρει τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Ο ύπνος ως δείκτης νοημοσύνης

Ο ύπνος, ιδίως όταν είναι μεγάλης διάρκειας ή περιλαμβάνει αρκετές ανάπαυλες μέσα στην ημέρα, συχνά αντιμετωπίζεται ως ένδειξη χαλαρότητας ή ακόμα και οκνηρίας. Ωστόσο, η νευροεπιστήμη παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία του.

Ο ύπνος δεν είναι μια παθητική αδράνεια, αλλά μια ενεργή και ζωτικής σημασίας διαδικασία για τον εγκέφαλο. Συνδέεται άμεσα με την εδραίωση της μνήμης, τη μάθηση, τη συναισθηματική ρύθμιση, την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της ευφυΐας και συγκεκριμένων μοτίβων εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του απογευματινού ύπνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μια συσχέτιση ανάμεσα στην ευέλικτη νοημοσύνη και χαρακτηριστικά του ύπνου που υποδεικνύουν αποτελεσματικότερη γνωστική επεξεργασία.

Αυτό το εύρημα έρχεται να αμφισβητήσει την καθιερωμένη εικόνα του «ιδιοφυούς» ατόμου που θυσιάζει συστηματικά τον ύπνο του για χάρη της παραγωγικότητας. Αντίθετα, η στέρηση της απαραίτητης ανάπαυλας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσοχή, τη μνήμη, την κρίση και τη συναισθηματική ισορροπία.

Η παρεξηγημένη ψυχραιμία

Σε μια κουλτούρα που συχνά επιβραβεύει τη διαρκή αντίδραση, την άμεση απάντηση και την ανάγκη να έχει κανείς πάντα τον τελευταίο λόγο, η ψυχραιμία μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως αδιαφορία. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν είναι πάντα αυτή που φαίνεται.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr