Το πρωινό χουζούρι του Σαββατοκύριακου μπορεί να κάνει καλό στην υγεία

Ενώ για χρόνια οι ειδικοί συνιστούσαν να αποφεύγεται ο πολύωρος ύπνος τα Σαββατοκύριακα, μια νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την άποψη. Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα, λίγες επιπλέον ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία, ειδικά όσον αφορά την αρτηριακή πίεση. Οι ειδικοί πλέον λένε να μην αισθανόμαστε ενοχές για το πρωινό μας χουζούρι.

Τα οφέλη του «αναπληρωματικού» ύπνου

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στο Μόναχο, υποδεικνύει ότι η μέτρια αναπλήρωση ύπνου συνδέεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 40.000 ενήλικες στη Νότια Κορέα, παρακολουθώντας τους για διάστημα επτά ετών. Ως «ύπνος αναπλήρωσης» ορίστηκε η διαφορά στις ώρες ύπνου μεταξύ των καθημερινών και του Σαββατοκύριακου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κοιμούνταν λίγο περισσότερο τα Σαββατοκύριακα είχαν περίπου 6% μικρότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υπέρταση. Ειδικότερα, η ανάλυση κατέδειξε ότι η προσθήκη περίπου 1 ώρας και 27 λεπτών επιπλέον ύπνου φαίνεται να είναι το πιο ευνοϊκό σημείο, καθώς σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα υψηλής αρτηριακής πίεσης ήταν περίπου 9% χαμηλότερη. Το όφελος αυτό ήταν ελαφρώς πιο έντονο σε άτομα που δεν ασκούνταν συστηματικά.

Πώς ο ύπνος επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Η έλλειψη ύπνου εμποδίζει τον οργανισμό να ξεκουραστεί επαρκώς, με αποτέλεσμα η αρτηριακή πίεση, η οποία φυσιολογικά μειώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, να παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό επιβαρύνει την καρδιά και τα αγγεία. Η επικεφαλής της μελέτης, δρ Nawon Lee από το Korea University της Σεούλ, εξήγησε ότι ο επιπλέον ύπνος δίνει στον οργανισμό την ευκαιρία να ανακάμψει από την πίεση και την κούραση που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Προσοχή στις υπερβολές

Παρόλο που η νέα μελέτη φέρνει ενθαρρυντικά νέα, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν σημαίνει πως μπορούμε να κοιμόμαστε απεριόριστα τα Σαββατοκύριακα. Διαπίστωσαν ότι όταν η επιπλέον διάρκεια ύπνου ξεπερνούσε τις τέσσερις ώρες, ο κίνδυνος υπέρτασης αυξανόταν. Οι ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν σημαντικό να διατηρείται ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και αφύπνισης. Η υπερβολική αλλαγή στις ώρες ύπνου μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος και να περιορίσει τα πιθανά οφέλη.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι απλό: ένα λογικό πρωινό χουζούρι το Σαββατοκύριακο δεν είναι απαραίτητα κακό, ειδικά αν δεν καταφέραμε να κοιμηθούμε αρκετά μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, ο επαρκής ύπνος δεν αντικαθιστά άλλες κρίσιμες συνήθειες για την υγεία της καρδιάς, όπως η τακτική σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Η ισορροπία και η σταθερότητα παραμένουν τα ζητούμενα για τη συνολική ευεξία.

Με πληροφορίες από: m.popaganda.gr