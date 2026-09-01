5 δουλειές του σπιτιού που μπορείς να κάνεις μόνο μία φορά τον χρόνο

Οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι πάντα ευχάριστες και συχνά αναβάλλονται, ειδικά μετά από μία κουραστική μέρα. Ενώ οι καθημερινές εργασίες καθαριότητας, όπως το πλυντήριο πιάτων ή το γρήγορο σκούπισμα, είναι αναπόφευκτες, υπάρχουν ορισμένες πιο σημαντικές εργασίες συντήρησης που απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάποια σημεία του σπιτιού χρειάζονται την προσοχή μας μόνο μία φορά τον χρόνο, προσφέροντας ξεκούραση και ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ολοκληρωτικό πλύσιμο κουρτινών

Ενώ η απομάκρυνση της σκόνης ή των χνουδιών από τις κουρτίνες αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας καθαρισμού, το ολοκληρωτικό πλύσιμό τους συχνά παραμελείται. Ωστόσο, ένας ειδικός επισημαίνει ότι αυτή η διαδικασία απαιτείται μόνο μία φορά τον χρόνο για να υπάρξει ουσιαστική διαφορά. Παρόλο που το ξεσκόνισμα είναι απαραίτητο κατά καιρούς, το πλύσιμο των κουρτινών είναι μια εργασία που γίνεται μία φορά τον χρόνο.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα αισθητό, καθώς βελτιώνεται η καθαρότητα του αέρα στον χώρο και η μυρωδιά του δωματίου. Με την πάροδο του χρόνου, οι κουρτίνες τείνουν να απορροφούν σκόνη, αλλεργιογόνα και οσμές από το μαγείρεμα, καθιστώντας τον ετήσιο καθαρισμό τους σημαντικό.

Καθαρισμός παντζουριών και στοριών

Τα τζάμια μπορεί να χρειάζονται τακτική φροντίδα, αλλά για τα παντζούρια ή τα στόρια που τα καλύπτουν, η ιδανική συχνότητα καθαρισμού είναι μία φορά τον χρόνο. Για όσους διαμένουν σε ψηλό όροφο χωρίς μπαλκόνι, συνιστάται ο προγραμματισμός ενός επαγγελματικού καθαρισμού. Αυτό εξασφαλίζει τόσο την ασφάλεια όσο και ένα άψογο αποτέλεσμα, χωρίς γραμμές ή θαμπάδες.

Φροντίδα πλαισίων και λάστιχων παραθύρων

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και τα πλαίσια, καθώς και τα λάστιχα στεγανοποίησης των παραθύρων, συγκεντρώνουν ρύπους και υπολείμματα. Αυτά μπορούν να επηρεάσουν τόσο την εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητά τους. Ο ετήσιος καθαρισμός αυτών των σημείων διατηρεί τα παράθυρα σε άριστη κατάσταση και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους κατά το άνοιγμα.

Επαγγελματικός καθαρισμός χαλιών και ταπετσαριών

Ακόμη και με το τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, τα χαλιά και οι ταπετσαρίες συγκρατούν περισσότερη βρωμιά απ’ ό,τι είναι ορατό με γυμνό μάτι. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να δίνονται τα χαλιά στο καθαριστήριο μία φορά τον χρόνο. Ο επαγγελματικός καθαρισμός χαλιών είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της εμφάνισής τους και την παράταση της διάρκειας ζωής τους.

Το απλό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα δεν επαρκεί για την απομάκρυνση της βρωμιάς, των αλλεργιογόνων και των βακτηρίων που συσσωρεύονται στα χαλιά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τον ετήσιο επαγγελματικό καθαρισμό αναγκαίο.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr