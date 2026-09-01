Τυροπιτάκια με σουρωτή: Η συνταγή για το σχολικό κολατσιό

Τα τυροπιτάκια αποτελούν μια αγαπημένη επιλογή για κάθε περίσταση, είτε πρόκειται για το σχολικό κολατσιό των παιδιών, είτε για τον μπουφέ ενός παιδικού πάρτι ή ακόμα και για ένα γρήγορο σνακ στη δουλειά. Μια εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για φουρνιστά τυροπιτάκια με σουρωτή έρχεται να δώσει λύση, προσφέροντας μια γευστική πρόταση που λιώνει στο στόμα.

Υλικά:

ανθρακούχο νερό 1 ποτήρι Σουρωτή

Γάλα φρέσκο 1 ποτήρι χλιαρό

ηλιέλαιο 1 ποτήρι

ζάχαρη άχνη 2 κουταλιές της σούπας

αλατι 2 κουταλάκια του γλυκού

ξερή μαγιά 9 γραμμάρια

αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό

Για την γέμιση :

φέτα 300 γραμμάρια περίπου

κεφαλοτύρι 200 γραμμάρια περίπου

Για το άλειμμα :

κρόκους αυγού 1-2

Γάλα φρέσκο 1 κουταλιά της σούπας

Για το πασπάλισμα :

σουσαμι Κατά βούληση

Η προετοιμασία της ζύμης

Για να ξεκινήσετε, χτυπήστε το χλιαρό γάλα μαζί με τη ζάχαρη άχνη και την ξερή μαγιά, μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά. Αφού το μείγμα ομογενοποιηθεί, προσθέστε το ηλιέλαιο, τη σουρωτή, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το αλάτι. Στη συνέχεια, ξεκινήστε να ζυμώνετε τη ζύμη.

Αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει για μία ώρα σε ένα ζεστό μέρος, ώστε να διπλασιαστεί σε όγκο και να γίνει αφράτη.

Η γέμιση και το σχήμα

Έπειτα, χωρίστε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια. Πάρτε κάθε μπαλάκι και ανοίξτε το σε ένα μακρόστενο πιτάκι. Χαράξτε τη μία πλευρά της πίτας με τέσσερις γραμμές, δημιουργώντας ένα διακοσμητικό σχέδιο.

Στην άλλη πλευρά της πίτας, τοποθετήστε τη γέμιση, η οποία αποτελείται από θρυμματισμένη φέτα και τριμμένο κεφαλοτύρι. Στη συνέχεια, στρίψτε τα πιτάκια για να τους δώσετε το επιθυμητό σχήμα. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για όλα τα υπόλοιπα πιτάκια.

Ψήσιμο και διατήρηση

Αλείψτε τα τυροπιτάκια με χτυπημένο κρόκο αυγού και φρέσκο γάλα για να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Πασπαλίστε τα με σουσάμι και ψήστε τα στους 170 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα, μέχρι να ροδίσουν.

Από αυτή τη συνταγή προκύπτουν περίπου 30 τυροπιτάκια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σόδα αναψυκτικό επιθυμείτε για τη ζύμη. Τα ψημένα τυροπιτάκια διατηρούνται στην κατάψυξη, προσφέροντας μια πρακτική λύση για κάθε στιγμή.

Με πληροφορίες από: daddy-cool.gr