Ο λόγος που είμαστε πιο ψηλοί το πρωί: Η επίδραση της βαρύτητας στο σώμα

Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να μην έχουμε παρατηρήσει όλοι, αλλά είναι πραγματικό: το πρωί είμαστε όντως λίγο πιο ψηλοί σε σχέση με το βράδυ. Αυτή η καθημερινή διακύμανση του ύψους δεν είναι απλώς μια ιδέα, αλλά έχει μια επιστημονική εξήγηση που συνδέεται άμεσα με τη βαρύτητα.

Η βαρύτητα, η ίδια δύναμη που κρατά τη Γη στην τροχιά της και την ατμόσφαιρα στη θέση της, ασκεί συνεχή επίδραση και στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η αόρατη δύναμη παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς το ύψος μας μεταβάλλεται μέσα σε ένα 24ωρο.

Η επίδραση της βαρύτητας κατά τη διάρκεια της ημέρας

Από τη στιγμή που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι και ξεκινάμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, η βαρύτητα αρχίζει να ασκεί πίεση πάνω μας. Είτε στεκόμαστε όρθιοι είτε καθόμαστε για πολλές ώρες, οι αρθρώσεις μας επιβαρύνονται συνεχώς από αυτή την πίεση.

Παράλληλα, η σπονδυλική μας στήλη συμπιέζεται και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, που λειτουργούν ως αμορτισέρ μεταξύ των σπονδύλων, δέχονται συνεχή καταπόνηση. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς πίεσης, χάνουμε σταδιακά έως και περίπου ένα εκατοστό από το ύψος μας μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Ο ρόλος του ύπνου στην αποκατάσταση

Ευτυχώς, ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει έναν φυσικό μηχανισμό αποκατάστασης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο ύπνος λειτουργεί σαν ένα μικρό «reset» για το σώμα μας, επιτρέποντας την ανακούφιση από την πίεση της βαρύτητας.

Όταν ξαπλώνουμε, η πίεση που ασκείται στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις μειώνεται σημαντικά. Αυτό επιτρέπει στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στις αρθρώσεις να αποσυμπιεστούν και να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Έτσι, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακτούμε το ύψος που χάσαμε μέσα στη μέρα και το πρωί ξυπνάμε και πάλι λίγο ψηλότεροι.

Η μόνιμη μείωση του ύψους με την πάροδο του χρόνου

Ενώ η καθημερινή αυξομείωση του ύψους είναι απολύτως φυσιολογική, με την πάροδο των ετών παρατηρείται και μια πιο μόνιμη και σταδιακή μείωση του ύψους. Αυτή η μακροπρόθεσμη απώλεια ύψους ξεκινά συνήθως μετά την ηλικία των 35 ετών.

Μετά τα 35, το σώμα αρχίζει να αναδομεί τα οστά με πιο αργούς ρυθμούς. Επιπλέον, οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι και οι χόνδροι χάνουν μέρος του νερού τους και φθείρονται, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του ύψους. Αυτή η απώλεια μπορεί να μην είναι άμεσα ορατή στην αρχή, αλλά συσσωρεύεται με τον χρόνο.

Ποσοστά απώλειας ύψους σε άντρες και γυναίκες

Η απώλεια ύψους με την ηλικία διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά μέσο όρο, οι άντρες χάνουν περίπου 2,5 εκατοστά ύψους από την ηλικία των 30 έως τα 70 έτη.

Στις γυναίκες, η απώλεια μπορεί να είναι πιο σημαντική, φτάνοντας έως και τα 5 εκατοστά. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τη φυσική διαδικασία γήρανσης και τις επιπτώσεις της στο σκελετικό μας σύστημα.

Με πληροφορίες από: oneman.gr