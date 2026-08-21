Η τακτική του Χάρβαρντ για να γίνεις αμέσως συμπαθής: Το «κλειδί» βρίσκεται στις ερωτήσεις

Μια απλή, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική τακτική, μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε τη συμπάθεια των γύρω σας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Χάρβαρντ. Η προσέγγιση αυτή, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προσωπικές όσο και σε επαγγελματικές συζητήσεις, αποδεικνύεται διαχρονικά επιτυχημένη. Το «κλειδί» της επιτυχίας, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, βρίσκεται στην ικανότητα να δείχνετε γνήσιο ενδιαφέρον.

Η έρευνα του Χάρβαρντ και το «κλειδί» της επιτυχίας

Η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο Journal of Personality and Social Psychology, ανέδειξε ένα βασικό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το να είσαι «περιέργος» αποτελεί την πιο επιτυχημένη τακτική. Αυτό μεταφράζεται στην πράξη ως η ανάγκη να δείχνεις ενδιαφέρον για τον συνομιλητή σου.

Η απλότητα αυτής της προσέγγισης έγκειται στο ότι δεν απαιτεί περίπλοπες δεξιότητες, αλλά μια ειλικρινή διάθεση. Αν ο στόχος είναι να αφήσετε μια καλή εντύπωση, τότε η εστίαση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος.

Η δύναμη των ερωτήσεων στην επικοινωνία

Το να κάνετε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται αυτό το ενδιαφέρον. Μέσω των ερωτήσεων, δείχνετε στον συνομιλητή σας ότι έχετε την προσοχή σας στραμμένη σε αυτόν και στα λεγόμενά του. Η ανταπόκριση στα όσα λέει ο άλλος είναι κάτι που όλοι επιθυμούν σε μια επικοινωνία.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν χαρακτηριστικά ότι «οι ερωτήσεις σε μια συζήτηση είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να την κρατήσεις ζωντανή και να δείξεις πως ενδιαφέρεσαι για ό,τι είπε ο συνομιλητής σου». Αυτή η τακτική όχι μόνο βοηθά στην έναρξη μιας συζήτησης, ειδικά όταν κάποιος αγχώνεται και δεν έχει τι να πει, αλλά και στην εμβάθυνσή της, καθώς αποδεικνύει αληθινό ενδιαφέρον.

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η άποψη της Άλισον Γουντ Μπρουκς

Η Άλισον Γουντ Μπρουκς, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Χάρβαρντ, τόνισε πως οι ερωτήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους (win-win). Όταν κάποιος κάνει ερωτήσεις, δεν δείχνει απλώς ενδιαφέρον, αλλά και πως διαθέτει μια καλή συναισθηματική νοημοσύνη, μια ιδιότητα που εκτιμάται ιδιαίτερα στις ανθρώπινες σχέσεις.

Όπως πρόσθεσε η κυρία Μπρουκς, «Συγκριτικά με όσους δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις, οι άνθρωποι που κάνουν, δείχνουν πιο συμπαθείς και μαθαίνουν περισσότερα από τους συνομιλητές τους». Αυτό υπογραμμίζει τη διπλή αξία των ερωτήσεων: όχι μόνο βελτιώνουν την εικόνα μας, αλλά μας προσφέρουν και τη δυνατότητα να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις από την αλληλεπίδραση.

Ποιότητα και ποσότητα: Η ισορροπία στις ερωτήσεις

Για να είναι αποτελεσματική αυτή η τακτική, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των ερωτήσεων. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο, μια γενική ερώτηση σχετικά με τη δουλειά του ή τις δεξιότητές του μπορεί να είναι ιδανική για να ξεκινήσει μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση ερωτήσεων μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, κάνοντας τον συνομιλητή να αισθανθεί ενοχλημένος. Η έρευνα προτείνει να γίνεται μία ερώτηση και στη συνέχεια να ακολουθεί μια χαλαρή συνέχεια, ώστε να δημιουργηθεί μια αυθεντική και φυσική συζήτηση. Ο πρωταρχικός στόχος της ερώτησης είναι να «σπάσει τον πάγο» με ουσιαστικό τρόπο και να ανοίξει τον δρόμο για ποιοτικές συζητήσεις.

Εφαρμογή της τακτικής και εξέλιξη της συζήτησης

Αυτή η τακτική μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους περίσταση, είτε πρόκειται για μια τυπική γνωριμία είτε για μια πιο στενή επικοινωνία. Ο βασικός στόχος είναι να κάνετε τον άλλον άνθρωπο να αισθανθεί σεβασμό και να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, νιώθοντας ότι η παρουσία και οι απόψεις του εκτιμώνται.

Πέρα από τις ερωτήσεις, είναι εξίσου σημαντικό να θυμάστε να εξελίσσετε τη συζήτηση, να ακούτε προσεκτικά και να απαντάτε με σύνεση. Το να μοιράζεστε τις σκέψεις σας με έναν ουδέτερο τρόπο μπορεί να προσθέσει περαιτέρω ποιότητα στην επικοινωνία, ενισχύοντας τη θετική εντύπωση που αφήνετε.

Με πληροφορίες από: jenny.gr