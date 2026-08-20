Το LinkedIn αποκτά νέο ρόλο στις γνωριμίες, πέρα από την επαγγελματική δικτύωση

Το LinkedIn, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με σκοπό την επαγγελματική δικτύωση και την εύρεση εργασίας, φαίνεται να αποκτά έναν απρόσμενο νέο ρόλο στην προσωπική ζωή πολλών ανθρώπων. Όλο και περισσότεροι singles στρέφονται σε αυτήν την επαγγελματική πλατφόρμα, αναζητώντας όχι μόνο συνεργασίες αλλά και τον επόμενο σύντροφό τους. Αυτή η μεταστροφή παρατηρείται καθώς οι χρήστες εκφράζουν κόπωση από την εμπειρία των παραδοσιακών εφαρμογών γνωριμιών, αναζητώντας πιο ουσιαστικές συνδέσεις.

Η αυξανόμενη κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών

Η αυξανόμενη χρήση του LinkedIn για ρομαντικούς σκοπούς συνδέεται άμεσα με την απογοήτευση που βιώνουν πολλοί από τα dating apps. Η ατελείωτη διαδικασία του "swipe", η επανάληψη των προφίλ και οι συζητήσεις που συχνά δεν οδηγούν πουθενά, έχουν οδηγήσει αρκετούς χρήστες σε μια αναζήτηση εναλλακτικών και πιο αποτελεσματικών τρόπων γνωριμιών. Η κόπωση αυτή ωθεί τους singles να κοιτάξουν πέρα από τις καθιερωμένες πλατφόρμες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια πλατφόρμα όπως το LinkedIn, η οποία είναι γεμάτη με λεπτομερείς φωτογραφίες προφίλ, αναλυτικά βιογραφικά, πληροφορίες για σπουδές, προηγούμενες και τρέχουσες θέσεις εργασίας, καθώς και επαγγελματικές φιλοδοξίες, αρχίζει να αποκτά έναν απρόσμενο ρόλο στην ερωτική ζωή των χρηστών της. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου, κάτι που εκτιμάται από όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια επιφανειακή γνωριμία.

Η αποδοχή των ρομαντικών προσεγγίσεων υπό προϋποθέσεις

Παρόλο που το LinkedIn δεν έχει σχεδιαστεί ως εφαρμογή γνωριμιών και οι κανόνες του αποθαρρύνουν ρητά τις ανεπιθύμητες ερωτικές προσεγγίσεις, μια πρόσφατη έρευνα της πλατφόρμας βιογραφικών Zety φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν μια μετατόπιση στην αντίληψη των χρηστών. Συγκεκριμένα, περίπου ένας στους τέσσερις επαγγελματίες θεωρεί ότι, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η χρήση του LinkedIn για ερωτική γνωριμία μπορεί να είναι αποδεκτή.

Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει μια αυξανόμενη ανοχή ή ακόμα και αποδοχή της χρήσης της επαγγελματικής πλατφόρμας για προσωπικούς σκοπούς. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 22% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως έχουν είτε προσεγγίσει οι ίδιοι είτε έχουν απαντήσει σε κάποιον μέσω LinkedIn με ρομαντική πρόθεση, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη και την εξάπλωση αυτής της νέας τάσης στις γνωριμίες.

Η περίπτωση της Γουόνγκ και του Σαμ Σότσουκ

Μια χαρακτηριστική ιστορία που αναδεικνύει αυτή τη νέα δυναμική είναι αυτή της Γουόνγκ και του Σαμ Σότσουκ. Όταν η Γουόνγκ έλαβε ένα αίτημα σύνδεσης από τον Σαμ Σότσουκ στην πλατφόρμα, αρχικά δεν ήταν καθόλου σίγουρη για το αν επρόκειτο για μια καθαρά επαγγελματική γνωριμία ή αν υπήρχε κάποια ρομαντική πρόθεση πίσω από αυτή την κίνηση.

Ο Σότσουκ, στην πρώτη του επικοινωνία, της έγραψε ότι πιθανότατα είχαν κοινούς γνωστούς και συναδέλφους, και της πρότεινε να βρεθούν για καφέ. Παράλληλα, με ειλικρίνεια, παραδέχθηκε ότι την είχε δει αρχικά στην εφαρμογή Tinder, αποκαλύπτοντας έτσι την αρχική πηγή του ενδιαφέροντός του και την πρόθεσή του να την προσεγγίσει και εκτός του επαγγελματικού πλαισίου.

Από την επαγγελματική σύνδεση στον γάμο

Πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, η Γουόνγκ έδειξε το μήνυμα στους συναδέλφους της. Εκείνοι γνώριζαν τον Σότσουκ και μίλησαν θετικά για εκείνον, γεγονός που την ώθησε να εξετάσει πιο προσεκτικά το προφίλ του στο LinkedIn. Από την ανάλυση του προφίλ του, διαπίστωσε ότι είχαν κοινό επαγγελματικό κύκλο, ενώ εντυπωσιάστηκε από τη φιλοδοξία του και την ενδιαφέρουσα επαγγελματική του πορεία, στοιχεία που συχνά αναζητούνται και σε έναν σύντροφο.

Τελικά, αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης, διατηρώντας την πρώτη τους επικοινωνία σε ένα απολύτως επαγγελματικό πλαίσιο. Ωστόσο, η αρχική αυτή επαφή μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο προσωπικό και ουσιαστικό. Χρόνια αργότερα, η Γουόνγκ και ο Σότσουκ σχεδιάζουν πλέον τον γάμο τους, με την ίδια να περιγράφει τον Σότσουκ ως «την καλύτερη σύνδεση που έκανε ποτέ», αναδεικνύοντας πώς μια επαγγελματική πλατφόρμα μπορεί να γίνει το απρόσμενο εφαλτήριο για μια σχέση ζωής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr