Η λέξη «mogging» ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς 2026 από το λεξικό Collins

Το αγγλικό λεξικό Collins ανακοίνωσε ότι η λέξη «mogging» ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2026. Πρόκειται για μια λέξη της αργκό που αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό ανάμεσα στα μέλη των γενεών Gen Z και Gen Alpha. Η χρήση της λέξης έγινε ευρέως γνωστή το 2026, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην καθημερινή συζήτηση, καταγράφοντας αύξηση 210%.

Η επιλογή του Collins και η εξέλιξη της γλώσσας

Ο διευθύνων σύμβουλος του αγγλικού λεξικού Collins, Alex Beecroft, εξήγησε τη διαδικασία επιλογής. Όπως δήλωσε, οι λεξικογράφοι του οίκου εξετάζουν «πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι λέξεις» και παράλληλα «αναλύουν μοτίβα χρήσης» που αποκαλύπτουν τις τελευταίες γλωσσικές τάσεις. Η επιλογή της λέξης «mogging» ως λέξης της χρονιάς, τόνισε ο ίδιος, αποτελεί ένδειξη του τρόπου με τον οποίο κάθε γενιά αφήνει το δικό της σημάδι στη γλώσσα.

Ο κ. Beecroft πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Gen Z και η Gen Alpha υιοθέτησαν μια λέξη και τη μετέτρεψαν σε χιουμοριστική αργκό, κάνοντας τη γλώσσα δική τους και κάνοντας "mogging" σε όλους εμάς τους υπόλοιπους!». Για την αποτύπωση της εξέλιξης της αγγλικής γλώσσας κάθε χρόνο, το Collins αντλεί υλικό από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τι σημαίνει η λέξη «mogging»;

Η λέξη «mogging» αναφέρεται στην υπεροχή ή την κυριαρχία απέναντι σε κάποιον, με την έννοια αυτή να αφορά συνηθέστερα την εμφάνιση. Η προέλευσή της συχνά ανάγεται στο ακρωνύμιο AMOG, το οποίο σημαίνει Alpha Male of the Group (Άλφα Αρσενικό της Ομάδας). Έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με φόρουμ bodybuilding που εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2010, καθώς και με τη «μανόσφαιρα» και την κοινότητα των incels.

Παρόλα αυτά, η χρήση της λέξης έχει πλέον γίνει πολύ πιο mainstream. Χρησιμοποιείται ως μια παιχνιδιάρικη υποτίμηση ή ακόμα και ως κομπλιμέντο, ανάλογα πάντα με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμφανίζεται και ακούγεται συχνά σε κοινότητες «looksmaxxing», οι οποίες είναι διαδικτυακές ομάδες όπου τα μέλη ανταλλάσσουν συμβουλές και πληροφορίες για το πώς να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους ελκυστικότητα.

Η λέξη του 2025 και άλλες υποψηφιότητες

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η λέξη της χρονιάς για το 2025 ήταν το «vibe coding». Ο όρος αυτός περιγράφει την τέχνη της δημιουργίας μιας εφαρμογής ή ιστοσελίδας, περιγράφοντάς την στην τεχνητή νοημοσύνη, αντί της χειροκίνητης συγγραφής κώδικα προγραμματισμού.

Στη μικρή λίστα των 10 υποψηφιοτήτων του λεξικού για τη φετινή χρονιά περιλήφθηκαν και άλλοι ορισμοί. Ανάμεσά τους ήταν το «ghost job», που αναφέρεται σε μια εικονική αγγελία εργασίας η οποία δημοσιεύεται χωρίς πραγματική πρόθεση πρόσληψης. Επίσης, το «Hydration break», ένα διάλειμμα ενυδάτωσης που έγινε διάσημο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ανδρών, καθώς και το «P(doom)», ο όρος που αφορά την εκτίμηση της πιθανότητας κατάρρευσης του πολιτισμού με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, στη λίστα των υποψηφιοτήτων περιλήφθηκε και ο όρος «Manchesterism». Αυτός ο όρος συνδέεται με τον Πρωθυπουργό και πρώην Δήμαρχο του Μάντσεστερ, Andy Burnham, και αφορά την εκχώρηση εξουσιών στις περιφέρειες, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πρόοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta