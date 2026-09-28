Τρόμος στην Εγνατία Οδό: Οδηγός τερμάτισε το κοντέρ στα 310 χλμ/ώρα σε βίντεο στο TikTok

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του TikTok έχει μπει στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, καθώς δείχνει έναν οδηγό να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα 310 χιλιομέτρων την ώρα στην Εγνατία Οδό. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο ύψος του Ωραιοκάστρου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επικίνδυνη κούρσα στην Εγνατία Οδό

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει πλήθος προβολών και αναπαραγωγών στις ψηφιακές πλατφόρμες, διακρίνεται ξεκάθαρα ένα όχημα να αναπτύσσει εξωφρενική ταχύτητα. Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου τερματίζει, καταγράφοντας το απίστευτο νούμερο των 310 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου μετέτρεψε τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο σε προσωπική του πίστα, θέτοντας σε άμεσο και εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα όσων ανυποψίαστων πολιτών κινούνταν τη δεδομένη στιγμή στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, στην Εγνατία Οδό, κοντά στο Ωραιόκαστρο.

Η ανάρτηση και οι αντιδράσεις

Η ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου, προκαλώντας σωρεία σχολίων από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί από αυτούς ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για αυτό το ακραίο περιστατικό παραβατικότητας.

Παρότι το βίντεο κυκλοφορεί ευρέως και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, παραμένει προς το παρόν ασαφές το πότε ακριβώς έλαβε χώρα η συγκεκριμένη παράνομη δράση. Οι εικόνες ωστόσο σήμαναν συναγερμό στις διωκτικές αρχές.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του οδηγού. Το περιστατικό έχει μπει στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν ήδη εκτεταμένες ψηφιακές αναλύσεις. Ερευνούν το προφίλ που προχώρησε στη δημοσίευση του βίντεο, με στόχο να εντοπιστεί ο κάτοχος του λογαριασμού και, κατ’ επέκταση, το άτομο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Στόχος ο εντοπισμός του δράστη

Στόχος των Αρχών είναι να ταυτοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ο δράστης αυτής της επικίνδυνης κούρσας. Παράλληλα, συλλέγονται δεδομένα και από κάμερες κυκλοφορίας, ώστε να ενισχυθεί η έρευνα.

Οι αρχές επιδιώκουν να κληθεί ο δράστης να λογοδοτήσει για την εγκληματική οδική συμπεριφορά του, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr