Η 78χρονη μητέρα του Έλον Μασκ κοιμάται στο γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας

Η Μέι Μασκ, η 78χρονη μητέρα του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αποκάλυψε μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια για τις επισκέψεις της στον γιο της. Όπως δήλωσε, δεν την πειράζει καθόλου να κοιμάται στο γκαράζ όταν βρίσκεται κοντά του στο Τέξας. Η ίδια εξηγεί ότι αυτή η συνήθεια την κάνει να αισθάνεται άνετα, καθώς έχει μεγαλώσει κάνοντας κάμπινγκ στην έρημο Καλαχάρι.

Η φιλοσοφία ζωής της Μέι Μασκ

Η Μέι Μασκ φαίνεται να ασπάζεται μια παρόμοια ιδεολογία με τον γιο της, Έλον, ο οποίος, παρότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δεν διαθέτει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή σε λιτά προσωρινά καταλύματα. Σε συνέντευξή της στην New York Post, η Μέι δήλωσε ότι μέχρι την ηλικία των 60 ετών έμενε σε καναπέδες φίλων, καθώς «έτσι αισθάνεται άνετα».

Η ίδια περιέγραψε την απλότητα ως πολυτέλεια. «Αν έχω έναν καναπέ ή ένα στρώμα στο πάτωμα, τότε είμαι εντάξει», είπε στην αμερικανική εφημερίδα. Πρόσθεσε μάλιστα: «Το να κοιμάσαι στο πάτωμα και να έχεις μια απλή στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό είναι πολυτέλεια».

Οι επισκέψεις στον Έλον Μασκ και η διαμονή στο γκαράζ

Όταν η Μέι επισκέπτεται τον γιο της στο Starbase, την πόλη στο Τέξας που αποτελεί το επίκεντρο του προγράμματος ανάπτυξης και εκτόξευσης πυραύλων της SpaceX, η διαμονή της είναι ιδιαίτερα λιτή. Όπως αποκάλυψε, κοιμάται στο γκαράζ των εγκαταστάσεων. Η ίδια, ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν την ενοχλεί καθόλου.

Η δύσκολη πορεία και το νέο της βιβλίο

Η συνέντευξη της Μέι Μασκ δόθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου της βιβλίου, με τίτλο «Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age». Στο βιβλίο αυτό, η Μέι περιγράφει πώς κατάφερε να μεγαλώσει τρία παιδιά ως ανύπαντρη μητέρα, να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα και να δημιουργήσει μια ζωή με νόημα.

Η Μέι μοιράστηκε επίσης τη φιλοσοφία της για τις δυσκολίες της ζωής. «Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο και σκέφτονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος», είπε. «Αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ερώτημα “Πώς θα βγω από αυτή την άθλια κατάσταση”;».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό το ερώτημα χρειάστηκε να το απαντήσει και η ίδια όταν ήταν 30 ετών. Μετά από χρόνια γάμου με τον πατέρα του Έλον, τον Έρολ, τον οποίο περιγράφει στο βιβλίο της ως «σωματικά και συναισθηματικά βίαιο», πήρε διαζύγιο και άρχισε να τα βγάζει πέρα μόνη της. Στόχος της ήταν να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό της και τα τρία της παιδιά: τον Έλον, τον Κίμπαλ και την Τόσκα.

Η σχέση με τον πατέρα του Έλον Μασκ

Ο Έρολ Μασκ, πατέρας του Έλον, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς ότι κακοποίησε τη Μέι με οποιονδήποτε τρόπο.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr