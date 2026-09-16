Ψεύτικη φωτογραφία του Τραμπ με τη Νάταλι Χαρπ προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ

Μία φωτογραφία που απεικονίζει τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φιλά την εκτελεστική του βοηθό, Νάταλι Χαρπ, σε γήπεδο γκολφ, άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα σάλο και ερωτήματα σχετικά με τη γνησιότητά της, καθώς και για τη σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τη Χαρπ.

Η κυκλοφορία της φωτογραφίας

Η συγκεκριμένη viral φωτογραφία, η οποία δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Νάταλι Χαρπ, έκανε την εμφάνισή της στα social media πριν από λίγα 24ωρα. Η εικόνα, που υποτίθεται ότι τραβήχτηκε σε γήπεδο γκολφ, απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να φιλά την εκτελεστική του βοηθό, πυροδοτώντας συζητήσεις και σχόλια στο διαδίκτυο.

Η εμφάνιση αυτών των εικόνων έρχεται σε μία περίοδο όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τη Νάταλι Χαρπ, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στις συζητήσεις γύρω από το πρόσωπό του.

Τα «δώρα» και οι οικονομικές δηλώσεις

Ο σάλος γύρω από τη φωτογραφία εντάθηκε καθώς η κυκλοφορία της συνέπεσε χρονικά με την αποκάλυψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσφέρει χρηματικά ποσά στη Νάταλι Χαρπ, καθώς και σε δύο ακόμη νεαρές υπαλλήλους του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση, τα ποσά αυτά ανέρχονταν σε 45.000 δολάρια.

Στα επίσημα έντυπα των οικονομικών δηλώσεων, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, οι τρεις γυναίκες περιέγραψαν τις πληρωμές ως «δώρα σε μετρητά για τις γιορτές». Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα δώρα αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των ετήσιων αποδοχών τους, οι οποίες ανέρχονται σε 150.000 δολάρια για την καθεμία.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Αντιμέτωπος με την κυκλοφορία της φωτογραφίας και τον σάλο που προκλήθηκε, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προέβη σε δηλώσεις στο Newsweek. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε την εικόνα ως «ξεκάθαρα πλαστή φωτογραφία».

Επιπλέον, ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η διακίνηση τέτοιων πλαστών εικόνων προέρχεται από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, «δεν έχουν να παρουσιάσουν κάτι ουσιαστικό».

Επιβεβαίωση για τη γνησιότητα

Το περιοδικό Newsweek, το οποίο διερεύνησε τη γνησιότητα της εικόνας, κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μετά από έλεγχο, το Newsweek επιβεβαίωσε ότι η φωτογραφία που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλά τη Νάταλι Χαρπ είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η διαπίστωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις αρχικές υποψίες για την πλαστότητα της εικόνας και να διαλύσει τα ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί σχετικά με την αυθεντικότητά της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr