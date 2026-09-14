Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέσπασε στον καμεραμάν μετά την ήττα στον τελικό του US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, εμφανώς απογοητευμένη μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του US Open, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα της. Η βραδιά αυτή της κόστισε όχι μόνο τον τίτλο, αλλά και την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, ηλικίας 27 ετών, εκδήλωσε τον εκνευρισμό της με δύο ξεχωριστά περιστατικά που τράβηξαν την προσοχή.

Το ξέσπασμα στον αγωνιστικό χώρο

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέσπασε αρχικά στη ρακέτα της. Ο θυμός της ήταν τόσο έντονος που την διέλυσε, εκφράζοντας έτσι την απογοήτευσή της για την εξέλιξη του τελικού του US Open.

Η ήττα αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια, καθώς είχε άμεσες βαθμολογικές συνέπειες στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Η έντονη αντίδραση στον καμεραμάν

Λίγο αργότερα, η Σαμπαλένκα στράφηκε κατά ενός καμεραμάν που την κατέγραφε. Σε πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά, η κάμερα στράφηκε προς το μέρος της αμέσως μετά από ένα πλάνο της Έλενα Ριμπάκινα.

Η 27χρονη τενίστρια αντέδρασε έντονα σε αυτή την κίνηση, απευθυνόμενη στον καμεραμάν με τη φράση: «άντε γαμ@@@».

Οι βαθμολογικές συνέπειες της ήττας

Πέρα από την απώλεια του τίτλου, η ήττα στον τελικό του US Open είχε σοβαρές βαθμολογικές συνέπειες για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Μετά από 99 εβδομάδες παραμονής στην κορυφή, υποχώρησε από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή η εξέλιξη επισφράγισε μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα και απογοήτευση για την Λευκορωσίδα αθλήτρια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr