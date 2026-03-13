Μωρά φώκιες κοιμούνται σε σπηλιά στην Αλόννησο: Η φωτογραφία που συγκίνησε το διαδίκτυο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά νέα έρχονται από την Αλόννησο, καθώς οι μεσογειακές φώκιες μονάχους μονάχους, ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, φαίνεται να ανακάμπτουν. Φέτος, καταγράφηκε ρεκόρ γεννήσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, γεγονός που προκαλεί συγκίνηση και ελπίδα για την προστασία του είδους.

Αύξηση πληθυσμού και αναπαραγωγή

Η περιβαλλοντική οργάνωση MOm ανακοίνωσε ότι, με την ολοκλήρωση της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου, πολλές θαλάσσιες σπηλιές της περιοχής «σφύζουν από ζωή». Η οργάνωση έχει εγκαταστήσει υπέρυθρες κάμερες που καταγράφουν την κατάσταση στις σπηλιές, αποτυπώνοντας την καθημερινή ζωή των φώκιων.

Μία από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνει εννέα φώκιες – κυρίως ενήλικες και νεαρά άτομα που έχουν απογαλακτιστεί – να κοιμούνται ήρεμα σε μια μικρή θαλάσσια σπηλιά. Αυτή η εικόνα είναι όχι μόνο σπάνια, αλλά και ελπιδοφόρα για το μέλλον του είδους.

Ρεκόρ νεογέννητων φώκιων

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), πραγματοποιήθηκαν φωτοταυτοποιήσεις 21 διαφορετικών νεογέννητων φώκιων στη νήσο Πιπέρι, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ και είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο ετήσιο αριθμό γεννήσεων που παρατηρείται τα τελευταία 37 χρόνια στην περιοχή.

Αυτή η αύξηση στον πληθυσμό των φώκιων δείχνει μια θετική εξέλιξη για την προστασία του είδους και υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η παραπάνω φωτογραφία που κυκλοφόρησε έχει ήδη συγκινήσει πολλούς χρήστες του διαδικτύου, αποδεικνύοντας την αξία της φύσης και την ανάγκη για προστασία των απειλούμενων ειδών. Η περιοχή της Αλοννήσου, με το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα, αναδεικνύει τη σημασία που έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο συνδυασμός των προσπαθειών των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινού μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τη σωτηρία αυτών των μοναδικών θαλάσσιων θηλαστικών.

